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Бывший тренер «Локомотива» снова возглавил сборную Хорватии

Федерация футбола Хорватии (CFF) объявила о назначении Славена Билича на пост главного тренера национальной команды.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

57‑летний хорватский специалист сменил в должности Златко Далича, об уходе которого было объявлено в начале июля после вылета с ЧМ-2026.

«Я с нетерпением жду этого испытания, к которому чувствую себя полностью готовым — как более зрелый и опытный тренер, чем в 2006 году, но с той же мотивацией и стремлением сделать сборную Хорватии сильной, смелой и успешной командой», — сказал Билич.

Славен Билич возглавлял сборную Хорватии с 2006 по 2012 год. Под его руководством «шашечные» дошли до ¼ финала Евро-2008, где уступили сборной Турции (1:1, пен. 1:3). В общей сложности под его руководством сборная Хорватии провела 65 матчей, в которых одержала 42 победы при 14 ничьих и девяти поражениях.

После ухода из сборной Хорватии Билич тренировал московский «Локомотив» (2012−2013), «Бешикташ» (2013−2015), «Вест Хэм» (2015−2017), «Аль-Иттихад» (2018−2019), «Вест Бромвич» (2019−2020), «Бэйцзин Гоань» (2021−2022), «Уотфорд» (2022−2023) и «Аль-Фатех» (2023−2024). Последние два года он находился без работы.

На ЧМ-2026 хорваты завершили выступление на стадии 1/16 финала, уступив сборной Португалии (1:2).

Португалия
2:1
Первый тайм: 0:0
Хорватия
Футбол, Чемпионат мира, 1/16 финала
3.07.2026, 02:00 (МСК UTC+3)
BMO Field, 43036 зрителей
Главные тренеры
Роберто Мартинес
Златко Далич
Голы
Португалия
Криштиану Роналду
68′
Гонсалу Рамуш
(Рафаэл Леау)
90+4′
Хорватия
Иван Перишич
53′
Составы команд
Португалия
1
Диогу Кошта
25
Нуну Мендеш
17
Рафаэл Леау
3
Рубен Диаш
17′
13
Ренату Вейга
15
Жоау Невеш
20
Жоау Канселу
62′
2
Нелсон Семеду
18
Педру Нету
62′
10
Бернарду Силва
8
Бруну Фернандеш
62′
9
Гонсалу Рамуш
7
Криштиану Роналду
81′
21
Рубен Невеш
23
Витор Феррейра Витинья
62′
26
Франсишку Консейсау
Хорватия
1
Доминик Ливакович
2
Йосип Станишич
14
Иван Перишич
90+8′
17
Петар Сучич
6
Йосип Шутало
3
Марин Понграчич
10
Лука Модрич
59′
13
Никола Влашич
90′
4
Йошко Гвардиол
16
Мартин Батурина
68′
15
Марио Пашалич
11
Анте Будимир
46′
20
Игор Матанович
8
Матео Ковачич
90′
9
Андрей Крамарич
Статистика
Португалия
Хорватия
Желтые карточки
1
2
Удары (всего)
15
13
Удары в створ
3
6
Угловые
9
5
Фолы
6
12
Офсайды
1
4
Судейская бригада
Главный судья
Эспен Эскос
(Норвегия)
Боковой судья
Ян Эрик Энган
(Норвегия)
Боковой судья
Исаак Башевкин
(Норвегия)
ВАР
Джарред Джиллетт
(Австралия)
Ассистент ВАР
Деннис Хиглер
(Нидерланды)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти