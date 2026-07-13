Бывший тренер «Локомотива» снова возглавил сборную Хорватии

57‑летний хорватский специалист сменил в должности Златко Далича, об уходе которого было объявлено в начале июля после вылета с ЧМ-2026.
«Я с нетерпением жду этого испытания, к которому чувствую себя полностью готовым — как более зрелый и опытный тренер, чем в 2006 году, но с той же мотивацией и стремлением сделать сборную Хорватии сильной, смелой и успешной командой», — сказал Билич.
Славен Билич возглавлял сборную Хорватии с 2006 по 2012 год. Под его руководством «шашечные» дошли до ¼ финала Евро-2008, где уступили сборной Турции (1:1, пен. 1:3). В общей сложности под его руководством сборная Хорватии провела 65 матчей, в которых одержала 42 победы при 14 ничьих и девяти поражениях.
После ухода из сборной Хорватии Билич тренировал московский «Локомотив» (2012−2013), «Бешикташ» (2013−2015), «Вест Хэм» (2015−2017), «Аль-Иттихад» (2018−2019), «Вест Бромвич» (2019−2020), «Бэйцзин Гоань» (2021−2022), «Уотфорд» (2022−2023) и «Аль-Фатех» (2023−2024). Последние два года он находился без работы.
На ЧМ-2026 хорваты завершили выступление на стадии 1/16 финала, уступив сборной Португалии (1:2).
Роберто Мартинес
Златко Далич
Криштиану Роналду
68′
Гонсалу Рамуш
(Рафаэл Леау)
90+4′
Иван Перишич
53′
1
Диогу Кошта
25
Нуну Мендеш
17
Рафаэл Леау
3
Рубен Диаш
17′
13
Ренату Вейга
15
Жоау Невеш
20
Жоау Канселу
62′
2
Нелсон Семеду
18
Педру Нету
62′
10
Бернарду Силва
8
Бруну Фернандеш
62′
9
Гонсалу Рамуш
7
Криштиану Роналду
81′
21
Рубен Невеш
23
Витор Феррейра Витинья
62′
26
Франсишку Консейсау
1
Доминик Ливакович
2
Йосип Станишич
14
Иван Перишич
90+8′
17
Петар Сучич
6
Йосип Шутало
3
Марин Понграчич
10
Лука Модрич
59′
13
Никола Влашич
90′
4
Йошко Гвардиол
16
Мартин Батурина
68′
15
Марио Пашалич
11
Анте Будимир
46′
20
Игор Матанович
8
Матео Ковачич
90′
9
Андрей Крамарич
Главный судья
Эспен Эскос
(Норвегия)
Боковой судья
Ян Эрик Энган
(Норвегия)
Боковой судья
Исаак Башевкин
(Норвегия)
ВАР
Джарред Джиллетт
(Австралия)
Ассистент ВАР
Деннис Хиглер
(Нидерланды)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти