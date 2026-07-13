Бывший тренер «Локомотива» снова возглавил сборную Хорватии

«Я с нетерпением жду этого испытания, к которому чувствую себя полностью готовым — как более зрелый и опытный тренер, чем в 2006 году, но с той же мотивацией и стремлением сделать сборную Хорватии сильной, смелой и успешной командой», — сказал Билич.