Арбитр, отстраненный от работы на ЧМ-2026, скончался в 38 лет

Роб Диперинк умер в возрасте 38 лет, сообщила пресс-служба Королевского футбольного союза Нидерландов (KNVB). Причины смерти не уточняются, полиция расследует обстоятельства смерти судьи. Диперинк работал на матчах чемпионата Нидерландов с 2017 года, был арбитром VAR на Евро-2024 и должен был поехать на мировое первенство в 2026 году в качестве видеоассистента рефери, но его отстранили.