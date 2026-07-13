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Арбитр, отстраненный от работы на ЧМ-2026, скончался в 38 лет

Скончался нидерландский арбитр Роб Диперинк.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Роб Диперинк умер в возрасте 38 лет, сообщила пресс-служба Королевского футбольного союза Нидерландов (KNVB). Причины смерти не уточняются, полиция расследует обстоятельства смерти судьи. Диперинк работал на матчах чемпионата Нидерландов с 2017 года, был арбитром VAR на Евро-2024 и должен был поехать на мировое первенство в 2026 году в качестве видеоассистента рефери, но его отстранили.

В апреле он попал в скандал после матча Лиги конференций между «Кристал Пэлас» и «Фиорентиной» в Лондоне — его задержали по подозрению в домогательствах к 17-летнему подростку, но дело было закрыто из-за отсутствия доказательств.

Диперинк говорил, что его обвинили по ошибке и он с самого начала сотрудничал с полицией, а также выразил разочарование из-за решения ФИФА не брать его на чемпионат мира.