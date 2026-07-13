Полуфинал ЧМ-2026 Франция — Испания начнется с минуты молчания

Теракт произошел вечером 14 июля 2016 года, когда грузовик въехал в толпу людей, собравшихся на Английской набережной посмотреть праздничный фейерверк в честь Дня взятия Бастилии. В результате нападения погибли 86 человек, в том числе две гражданки России — Виктория Савченко и Алина Богданова. Еще около 450 человек получили ранения.