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Полуфинал ЧМ-2026 Франция — Испания начнется с минуты молчания

14 июля 2016 года в Ницце грузовик въехал в толпу людей, погибли 86 человек.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: AP 2024

Полуфинальный матч чемпионата мира-2026 между сборными Франции и Испании начнется с минуты молчания в память о жертвах теракта в Ницце, произошедшего ровно десять лет назад. Об этом сообщил президент Франции Эммануэль Макрон.

«Перед матчем между Францией и Испанией будет проведена минута молчания в память жертв теракта в Ницце», — написал Макрон на своей странице в социальной сети X.

Президент Франции также поблагодарил главу ФИФА Джанни Инфантино за согласие провести церемонию по просьбе французской стороны.

Теракт произошел вечером 14 июля 2016 года, когда грузовик въехал в толпу людей, собравшихся на Английской набережной посмотреть праздничный фейерверк в честь Дня взятия Бастилии. В результате нападения погибли 86 человек, в том числе две гражданки России — Виктория Савченко и Алина Богданова. Еще около 450 человек получили ранения.

Нападение совершил уроженец Туниса Мохамед Лахуайедж-Бухлель. По данным властей, в момент трагедии на набережной находились около 30 тысяч человек. Ответственность за теракт взяла на себя запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство».

Полуфинал чемпионата мира между Францией и Испанией пройдет 14 июля в США.

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