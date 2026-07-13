Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
14.07
КуПС
:
Вардар
Все коэффициенты
П1
1.55
X
4.35
П2
5.30
Футбол. Лига чемпионов
14.07
Иберия 1999
:
Флора
Все коэффициенты
П1
1.57
X
4.40
П2
5.06
Футбол. Лига чемпионов
14.07
Дьер
:
Викингур Р
Все коэффициенты
П1
1.70
X
4.30
П2
4.26
Футбол. Первая лига
завершен
Арсенал
2
:
Текстильщик
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Урал
0
:
Торпедо
1
П1
X
П2
Футбол. Первая лига
завершен
Челябинск
3
:
СКА-Хабаровск
1
П1
X
П2

В финале ЧМ-2026 может прерваться традиция, которой более 40 лет

С 1982 года в финалах чемпионата мира обязательно оказываются футболисты «Баварии» и «Интера».

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: Соцсети

Если верить статистике последних финалов, Франция свой полуфинал против Испании должна выиграть, потому что в противном случае полоса прервется — в распоряжении Луиса де ла Фуэнте нет ни одного представителя «Интера» и «Баварии».

В составе французов играют Маркус Тюрам («Интер»), а также Майкл Олисе и Дайо Упамекано («Бавария»). У аргентинцев есть нападающий миланской команды Лаутаро Мартинес, а у англичан — форвард мюнхенцев Харри Кейн. Таким образом, традиция сохранится, если 14 июля испанцы проиграют французам в полуфинале.

Общий счет по количеству игроков в финалах с 1982-го: «Бавария» 30:21 «Интер». При этом до 1982 года «Интер» и «Бавария» ни разу не были представлены в финале одновременно. Три раза до последнего матча добирались баварцы (1954, 1966, 1974) и четыре — миланцы (1934, 1938, 1958, 1970). 11 финалов подряд и 52 игрока, четыре из которых значатся в списке дважды: Аугенталер, Роналдо, Маттеус и Румменигге. Миланцы попадают в финал реже и у них меньше побед — счет 16:12 в пользу баварцев.