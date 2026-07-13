В финале ЧМ-2026 может прерваться традиция, которой более 40 лет

Общий счет по количеству игроков в финалах с 1982-го: «Бавария» 30:21 «Интер». При этом до 1982 года «Интер» и «Бавария» ни разу не были представлены в финале одновременно. Три раза до последнего матча добирались баварцы (1954, 1966, 1974) и четыре — миланцы (1934, 1938, 1958, 1970). 11 финалов подряд и 52 игрока, четыре из которых значатся в списке дважды: Аугенталер, Роналдо, Маттеус и Румменигге. Миланцы попадают в финал реже и у них меньше побед — счет 16:12 в пользу баварцев.