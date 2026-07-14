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Экс-игрок сборной России оценил Францию на ЧМ-2026: Без шансов

Матч Франция — Испания стартует 14 июля в 22:00 мск.

Арина Нуриахметова
Автор Спорт Mail
Источник: Чемпионат.com

Бывший полузащитник «Зенита» и сборной России Владимир Быстров поделился мнением о сборной Франции перед полуфинальным матчем чемпионата мира-2026 против Испании.

«У Франции индивидуально каждый игрок сильнее. По Швеции — катком прошлись. За футболку люди не успевали схватить ни одного француза. Насколько французы давали Марокко пройти, настолько у них и получалось. А давали чуть-чуть. Вообще без шансов. Я вообще не помню на чемпионате мира команду, чтобы против нее не успевали даже фолить», — сказал Быстров в шоу на YouTube-канале «Это футбол, брат!».

Полуфинальная встреча между сборными Франции и Испании состоится 14 июля. Начало матча — в 22:00 по московскому времени.

Чемпионат мира-2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля. Действующим чемпионом мира остается сборная Аргентины.

Турнир 2026 года стал первым в истории с участием 48 сборных вместо 32. Новый формат, утвержденный ФИФА, увеличил количество матчей с 64 до 104. Ранее президент организации Джанни Инфантино также заявил, что после турнира ФИФА может рассмотреть возможность дальнейшего расширения чемпионата мира до 64 команд.

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