Экс-игрок сборной России оценил Францию на ЧМ-2026: Без шансов

«У Франции индивидуально каждый игрок сильнее. По Швеции — катком прошлись. За футболку люди не успевали схватить ни одного француза. Насколько французы давали Марокко пройти, настолько у них и получалось. А давали чуть-чуть. Вообще без шансов. Я вообще не помню на чемпионате мира команду, чтобы против нее не успевали даже фолить», — сказал Быстров в шоу на YouTube-канале «Это футбол, брат!».