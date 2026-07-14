Семин выделил главные открытия ЧМ-2026

«По мне, открытие — это Кабо-Верде, Кюрасао. Они открыли для всех определенную дверь, что можно приезжать хорошо подготовленными на чемпионат мира и выглядеть достойно. Посмотрите, какое количество новых команд появилось, которые показали высокий уровень. И самое основное, что на эти команды приходили полные трибуны», — приводит слова Семина «КП Спорт».