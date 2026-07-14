Семин выделил главные открытия ЧМ-2026

Бывший главный тренер сборной России Юрий Семин рассказал, какие команды считает главными открытиями чемпионата мира-2026.
«По мне, открытие — это Кабо-Верде, Кюрасао. Они открыли для всех определенную дверь, что можно приезжать хорошо подготовленными на чемпионат мира и выглядеть достойно. Посмотрите, какое количество новых команд появилось, которые показали высокий уровень. И самое основное, что на эти команды приходили полные трибуны», — приводит слова Семина «КП Спорт».
Сборная Кюрасао набрала одно очко и заняла последнее место в группе E. Команда Кабо-Верде вышла в плей-офф со второго места в группе H, а в 1/16 финала уступила действующему чемпиону мира Аргентине со счетом 2:3 в дополнительное время.
Чемпионат мира находится на стадии полуфинала, финальный матч пройдет в США 19 июля.