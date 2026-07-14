Баэна назвал главную опасность Франции перед полуфиналом ЧМ-2026

Полуфинальный матч между сборными Испании и Франции состоится 14 июля в Далласе. Начало встречи — в 22:00 по московскому времени.
"Мы знаем, что сильны, надежны, особенно в нашей игре, которая основана на владении мячом. Мы просто будем осторожны, чтобы не терять мяч слишком часто, потому что они очень сильны в контратаках. Это, безусловно, ключевой момент.
Но сначала нам нужно сосредоточиться на себе. Это будет очень интересное столкновение стилей. Мы любим владеть мячом, постоянно делать много передач. А они очень быстры в атаке при переходе от обороны к атаке. Вот в чем будет опасность. Но из-за разницы стилей матч будет интересным", — приводит слова испанца RMC Sport.
Соперником победителя этого матча станет сборная Англии или национальная команда Аргентины. Их полуфинальная встреча состоится 15 июля в Атланте.
Чемпионат мира проходит в США, Канаде и МЕксике и завершится 19 июля.