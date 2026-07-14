Баэна назвал главную опасность Франции перед полуфиналом ЧМ-2026

Но сначала нам нужно сосредоточиться на себе. Это будет очень интересное столкновение стилей. Мы любим владеть мячом, постоянно делать много передач. А они очень быстры в атаке при переходе от обороны к атаке. Вот в чем будет опасность. Но из-за разницы стилей матч будет интересным", — приводит слова испанца RMC Sport.