Де ла Фуэнте оценил шансы Испании перед полуфиналом с Францией

Полуфинальный матч между сборными Испании и Франции состоится 14 июля. Начало встречи — в 22:00 по московскому времени.
«Для меня не имеет значения, фаворит ты или нет. Это не решающий фактор. Нам предстоит встреча двух сильных команд.
Как остановить Францию? Мы очень хорошо их изучили. Мы очень хорошо знаем себя. У них есть исключительные игроки, но и у нас тоже. Мы должны навязать свои собственные особенности и свести к минимуму особенности соперника.
Они стали лучше с последнего Евро-2024. Они прибавили. Их игра сейчас лучше. Мы тоже стали лучше», — приводит слова де ла Фуэнте Marca.
Победитель встречи сыграет в финале с сильнейшим в противостоянии сборных Англии и Аргентины. Их полуфинал состоится 15 июля в Атланте.
Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике и завершится 19 июля.