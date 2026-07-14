Ламин Ямаль рассказал, какой подарок сделает себе на 19-летие

В понедельник, 13 июля, Ямалю исполнилось 19 лет.
«Я подарю себе на день рождения победу над Францией и поездку в Нью-Йорк», — сказал Ямаль.
Ламин Ямаль провел на ЧМ-2026 шесть матчей и отметился одним забитым мячом — в ворота сборной Саудовской Аравии (4:0) во 2-м туре группового этапа.
Сборные Франции и Испании сыграют друг с другом в Далласе во вторник, 14 июля. Начало матча — в 22:00 по московскому времени.
ЧМ-2026 в США, Канаде и Мексике завершится в воскресенье, 19 июля. Финал турнира пройдет в Нью-Йорке на стадионе «Метлайф».