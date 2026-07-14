Ямаль заявил, что не чувствует давления перед Францией

«Это самый важный матч в моей жизни. Мы очень взволнованы.



Я не чувствую никакого давления. Вы говорите, что я не в лучшей форме, поэтому вам не стоит ничего от меня ожидать. Но я уверен, что сегодня все пройдет хорошо. Я уверен, что этот день будет особенным», — приводит слова Ямаля Marca.