Ямаль заявил, что не чувствует давления перед Францией

«Это самый важный матч в моей жизни. Мы очень взволнованы.
Я не чувствую никакого давления. Вы говорите, что я не в лучшей форме, поэтому вам не стоит ничего от меня ожидать. Но я уверен, что сегодня все пройдет хорошо. Я уверен, что этот день будет особенным», — приводит слова Ямаля Marca.
На чемпионате мира 19-летний Ямаль отметился одним голом — в игре группового этапа против Саудовской Аравии (4:0).
Полуфинальный матч между сборными Испании и Франции состоится 14 июля в Далласе. Начало встречи — в 22:00 по московскому времени.
Соперником победителя этого матча станет сборная Англии или национальная команда Аргентины. Их полуфинальная встреча состоится 15 июля в Атланте.
Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике и завершится 19 июля.