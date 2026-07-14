Дидье Дешам: сборная Испания — явный фаворит, без сомнения

«Мы хорошо знаем Испанию — это действующий чемпион Европы. Мы играли с ними прошлым летом в полуфинале Лиги наций. Перед чемпионатом мира фаворитами называли нас, но Испания — явный фаворит, без сомнения. Не оказываю на них давления. Они много забивают, всего один пропущенный гол — они фавориты.



Это создает для них ещё большее давление из-за всего, чего они добились, хотя в последнем финале Лиги наций они уступили Португалии. Но это великолепная команда с большим количеством сильных сторон», — сказал Дешам.