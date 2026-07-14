Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига чемпионов
18:00
КуПС
:
Вардар
Все коэффициенты
П1
1.53
X
4.42
П2
5.90
Футбол. Лига чемпионов
19:00
Иберия 1999
:
Флора
Все коэффициенты
П1
1.55
X
4.50
П2
5.20
Футбол. Лига чемпионов
19:00
Интер Э
:
Линколн
Все коэффициенты
П1
1.73
X
4.20
П2
4.10
Футбол. Лига чемпионов
20:00
Дьер
:
Викингур Р
Все коэффициенты
П1
1.70
X
4.30
П2
4.32
Футбол. Лига чемпионов
20:00
Рига
:
Арарат-Армения
Все коэффициенты
П1
1.72
X
3.80
П2
4.70
Футбол. Лига чемпионов
20:30
Левски
:
Борац Б-Л
Все коэффициенты
П1
1.34
X
4.88
П2
11.25
Футбол. Лига чемпионов
20:30
ТНС
:
Сабах
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
21:00
Дрита
:
Жальгирис К
Все коэффициенты
П1
2.36
X
3.25
П2
3.05
Футбол. ЧМ-2026
22:00
Франция
:
Испания
Все коэффициенты
П1
2.48
X
3.20
П2
3.20
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Шэмрок Роверс
:
Флориана
П1
X
П2
Футбол. Лига чемпионов
22:00
Ларн
:
Тре Фиори
Все коэффициенты
П1
1.15
X
8.25
П2
20.00
Футбол. Лига конференций
22:00
Ла Фиорита
:
ЮНА Штрассен
Все коэффициенты
П1
6.00
X
4.05
П2
1.50

Дидье Дешам: сборная Испания — явный фаворит, без сомнения

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам считает сборную Испанию явным фаворитом предстоящего очного матча команд в ½ финала ЧМ-2026. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

«Мы хорошо знаем Испанию — это действующий чемпион Европы. Мы играли с ними прошлым летом в полуфинале Лиги наций. Перед чемпионатом мира фаворитами называли нас, но Испания — явный фаворит, без сомнения. Не оказываю на них давления. Они много забивают, всего один пропущенный гол — они фавориты.

Это создает для них ещё большее давление из-за всего, чего они добились, хотя в последнем финале Лиги наций они уступили Португалии. Но это великолепная команда с большим количеством сильных сторон», — сказал Дешам.

Сборные Франции и Испании сыграют друг с другом в Далласе во вторник, 14 июля. Начало матча — в 22:00 по московскому времени.

За всю историю чемпионатов мира испанцы и французы встречались всего один раз — в ¼ финала ЧМ-2006 победу одержала сборная Франции (3:1). Тем не менее испанцы выиграли два последних очных матча — в полуфинале Евро-2024 (2:1) и в полуфинале Лиги наций-2024/25 (5:4).

ЧМ-2026 в США, Канаде и Мексике завершится в воскресенье, 19 июля. Финал турнира пройдет в Нью-Йорке на стадионе «Метлайф».

Футбол. ЧМ-2026
14.07
Франция
:
Испания
Все коэффициенты
П1
2.48
X
3.20
П2
3.20