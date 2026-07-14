Дидье Дешам: сборная Испания — явный фаворит, без сомнения

«Мы хорошо знаем Испанию — это действующий чемпион Европы. Мы играли с ними прошлым летом в полуфинале Лиги наций. Перед чемпионатом мира фаворитами называли нас, но Испания — явный фаворит, без сомнения. Не оказываю на них давления. Они много забивают, всего один пропущенный гол — они фавориты.
Это создает для них ещё большее давление из-за всего, чего они добились, хотя в последнем финале Лиги наций они уступили Португалии. Но это великолепная команда с большим количеством сильных сторон», — сказал Дешам.
Сборные Франции и Испании сыграют друг с другом в Далласе во вторник, 14 июля. Начало матча — в 22:00 по московскому времени.
За всю историю чемпионатов мира испанцы и французы встречались всего один раз — в ¼ финала ЧМ-2006 победу одержала сборная Франции (3:1). Тем не менее испанцы выиграли два последних очных матча — в полуфинале Евро-2024 (2:1) и в полуфинале Лиги наций-2024/25 (5:4).
ЧМ-2026 в США, Канаде и Мексике завершится в воскресенье, 19 июля. Финал турнира пройдет в Нью-Йорке на стадионе «Метлайф».