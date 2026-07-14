Унаи Симон назвал идеальный исход матча с Францией

Полуфинальный матч между сборными Испании и Франции состоится 14 июля в Далласе. Начало встречи — в 22:00 по московскому времени.
«Я бы предпочел победить со счетом 4:0 в основное время. Мне не нравятся серии пенальти. Да, я настоящий фанат их анализа, люблю изучать исполнителей, но при этом считаю, что это во многом лотерея. Я уверен: если угадаю направление удара, то смогу его отбить — это моя работа. Но мне совсем не хочется, чтобы все решалось в послематчевой серии пенальти», — приводит слова Симона RMC Sport.
На нынешнем чемпионате мира Симон оставался «сухим» до четвертьфинала с Бельгией (2:1). Его серия без пропущенных мячей достигла 649 минут и стала рекордной в истории сборной Испании.
Соперником победителя этого матча станет сборная Англии или национальная команда Аргентины. Их полуфинальная встреча состоится 15 июля в Атланте.
Чемпионат мира проходит в США, Канаде и Мексике и завершится 19 июля.