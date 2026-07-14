Унаи Симон назвал идеальный исход матча с Францией

«Я бы предпочел победить со счетом 4:0 в основное время. Мне не нравятся серии пенальти. Да, я настоящий фанат их анализа, люблю изучать исполнителей, но при этом считаю, что это во многом лотерея. Я уверен: если угадаю направление удара, то смогу его отбить — это моя работа. Но мне совсем не хочется, чтобы все решалось в послематчевой серии пенальти», — приводит слова Симона RMC Sport.