Врач сборной Сенегала по футболу на ЧМ-2026 оказался гинекологом

«У нашего штатного врача нет соответствующей специализации, чтобы сопровождать наших игроков. Доктор Федиор по специальности гинеколог, я узнал об этом слишком поздно. Судя по отзывам, которые я получил, игроки недостаточно доверяли ему, чтобы регулярно с ним работать. Нам нужно было найти проверенного специалиста, чтобы их успокоить, потому что здоровье превыше всего», — сказал Фаль.
На ЧМ-2026 сборная Сенегала вылетела на стадии 1/16 финала, уступив сборной Бельгии (2:3, д.в.). При этом к 86-й минуте сенегальцы вели со счетом 2:0. После вылета с турнира сборную покинул главный тренер Пап Тиав. Также был расторгнут контракт с Федиором, который работал с национальной командой с 2016 года.
ЧМ-2026 в США, Канаде и Мексике завершится в воскресенье, 19 июля. Финал турнира пройдет в Нью-Йорке на стадионе «Метлайф».