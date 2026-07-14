Врач сборной Сенегала по футболу на ЧМ-2026 оказался гинекологом

«У нашего штатного врача нет соответствующей специализации, чтобы сопровождать наших игроков. Доктор Федиор по специальности гинеколог, я узнал об этом слишком поздно. Судя по отзывам, которые я получил, игроки недостаточно доверяли ему, чтобы регулярно с ним работать. Нам нужно было найти проверенного специалиста, чтобы их успокоить, потому что здоровье превыше всего», — сказал Фаль.