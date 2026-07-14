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Врач сборной Сенегала по футболу на ЧМ-2026 оказался гинекологом

Президент Сенегальской федерации футбола (FSF) Абдулайе Фаль заявил, что главный врач национальной команды на ЧМ-2026 Абдурахман Федиор оказался гинекологом по образованию. Об этом сообщает Emedia.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

«У нашего штатного врача нет соответствующей специализации, чтобы сопровождать наших игроков. Доктор Федиор по специальности гинеколог, я узнал об этом слишком поздно. Судя по отзывам, которые я получил, игроки недостаточно доверяли ему, чтобы регулярно с ним работать. Нам нужно было найти проверенного специалиста, чтобы их успокоить, потому что здоровье превыше всего», — сказал Фаль.

На ЧМ-2026 сборная Сенегала вылетела на стадии 1/16 финала, уступив сборной Бельгии (2:3, д.в.). При этом к 86-й минуте сенегальцы вели со счетом 2:0. После вылета с турнира сборную покинул главный тренер Пап Тиав. Также был расторгнут контракт с Федиором, который работал с национальной командой с 2016 года.

ЧМ-2026 в США, Канаде и Мексике завершится в воскресенье, 19 июля. Финал турнира пройдет в Нью-Йорке на стадионе «Метлайф».