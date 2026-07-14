Александр Овечкин назвал самый яркий матч ЧМ-2026

«Кто из звезд удивил больше всего на этом чемпионате мира? Месси. Ну, он красавчик. Следующий матч будет Англия — Аргентина, я не буду спать. Кто из молодых игроков запомнился? Ямаль. Кудесник новый. Из ветеранов вызывает уважение Роналду. Самый яркий матч? Когда Месси совершил чудо — Аргентина с Египтом. Смотрю матчи в прямом эфире, дети смотрят в записи», — сказал Овечкин.
ЧМ-2026 в США, Канаде и Мексике завершится в воскресенье, 19 июля. Финал турнира пройдет в Нью-Йорке на стадионе «Метлайф». Ранее сообщалось, что Овечкин планирует посетить решающую игру турнира.
25 июля Овечкин примет участие в Матче года с участием хоккеистов НХЛ и КХЛ, который пройдет на «СКА Арене» в Санкт-Петербурге.
В начале июля Овечкин продлил контракт с «Вашингтоном» еще на один сезон. На счету 40-летнего россиянина 1006 шайб в НХЛ с учетом плей-офф — он на десять шайб отстает от рекорда канадца Уэйна Гретцки (1016).
Новый регулярный сезон в НХЛ стартует 29 сентября.