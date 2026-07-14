Александр Овечкин назвал самый яркий матч ЧМ-2026

«Кто из звезд удивил больше всего на этом чемпионате мира? Месси. Ну, он красавчик. Следующий матч будет Англия — Аргентина, я не буду спать. Кто из молодых игроков запомнился? Ямаль. Кудесник новый. Из ветеранов вызывает уважение Роналду. Самый яркий матч? Когда Месси совершил чудо — Аргентина с Египтом. Смотрю матчи в прямом эфире, дети смотрят в записи», — сказал Овечкин.