Хакеры пытались украсть 2 млн евро у французского клуба

Французский клуб «Амьен» стал жертвой хакеров. Преступники пытались украсть 2 млн евро — это часть компенсации (12 млн), которую команда получила после перехода полузащитника Танги Ндомбеле в «Тоттенхэм».

3 августа электронная почта «Амьена» была взломана, и хакеры перехватили двухмиллионный счет на оплату. Затем они пытались перевести деньги на счет в Испанию, но эта операция была вовремя заблокирована.

«Амьен» уже второй раз за последнее время становится жертвой хакеров. Ранее преступники пытались перевести на себя часть компенсации за трансфер 16-летнего Ноама Эмерана в «Манчестер Юнайтед».

Французская полиция ведет расследование по этому делу.