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18:00 (мск), источник: Sportmail.ru

Хакеры пытались украсть 2 млн евро у французского клуба

Это часть денег за трансфер Ндомбеле в «Тоттенхэм».

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Французский клуб «Амьен» стал жертвой хакеров. Преступники пытались украсть 2 млн евро — это часть компенсации (12 млн), которую команда получила после перехода полузащитника Танги Ндомбеле в «Тоттенхэм».

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3 августа электронная почта «Амьена» была взломана, и хакеры перехватили двухмиллионный счет на оплату. Затем они пытались перевести деньги на счет в Испанию, но эта операция была вовремя заблокирована.

«Амьен» уже второй раз за последнее время становится жертвой хакеров. Ранее преступники пытались перевести на себя часть компенсации за трансфер 16-летнего Ноама Эмерана в «Манчестер Юнайтед».

Французская полиция ведет расследование по этому делу.

Андрей Санталов

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