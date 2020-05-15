18 лет назад Зидан забил свой самый знаменитый гол (видео)

Твиттер УЕФА напомнил о самом знаменитом голе Зинедине Зидана. 18 лет назад «Реал» в финале Лиги чемпионов экзаменовал леверкузенский «Байер». При счете 1:1 звездный игрок мадридцев неотразимо пробил с левой ноги после паса Роберто Карлоса и принес победу своей команде.

Для «Реала» та победа в ЛЧ стала девятой. Следующего успеха в главном европейском турнире пришлось ждать 12 лет.



Журнал France Football провел в этом году опрос, по его итогам гол Зидана был признан лучшим в истории Лиги чемпионов.



Андрей Санталов