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16:38 (мск), источник: Sportmail.ru

18 лет назад Зидан забил свой самый знаменитый гол (видео)

Лига чемпионов, финал, «Байер».

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Источник: Reuters

Твиттер УЕФА напомнил о самом знаменитом голе Зинедине Зидана. 18 лет назад «Реал» в финале Лиги чемпионов экзаменовал леверкузенский «Байер». При счете 1:1 звездный игрок мадридцев неотразимо пробил с левой ноги после паса Роберто Карлоса и принес победу своей команде.

Во время загрузки произошла ошибка.

Для «Реала» та победа в ЛЧ стала девятой. Следующего успеха в главном европейском турнире пришлось ждать 12 лет.

Журнал France Football провел в этом году опрос, по его итогам гол Зидана был признан лучшим в истории Лиги чемпионов.

Андрей Санталов

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