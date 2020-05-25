Текущие события
Футбол. Зарубежный
24.05
Майнц
РБ Лейпциг
05
Футбол. Зарубежный
24.05
Кельн
Фортуна Д
22
Футбол. Зарубежный
26.05
Боруссия Д
Бавария
Футбол. Зарубежный
26.05
Байер
Вольфсбург
Футбол. Зарубежный
26.05
Айнтрахт Ф
Фрайбург
Футбол. Зарубежный
26.05
Вердер
Боруссия М
Все события
Фоторепортажи
13Легендарные советские спортсмены, прошедшие войну
24Формуле-1 70 лет
19:16 (мск), источник: Sportmail.ru

15 лет великой победе «Ливерпуля» в Лиге чемпионов (видео)

Стамбульское чудо.

Наверх
Источник: AP 2020

Сегодня исполнилось ровно 15 лет с невероятной победы «Ливерпуля» в Лиге чемпионов. 25 мая 2005 года английская команда встречалась с «Миланом» и проигрывала уже на первой минуте. Всего же до перерыва итальянский клуб забил три мяча и вел с комфортным перевесом 3:0.

Но во втором тайме все изменилось: Стивен Джеррард, Владимир Шмицер и Хаби Алонсо сравняли счет, в итоге все решалось в серии пенальти. Вратарь «Ливерпуля» Ежи Дудек отразил два удара, включая удар Андрея Шевченко, и добыл победу для команды.

Во время загрузки произошла ошибка.

Для «Ливерпуля» эта победа стала пятой в главном еврокубковом турнире Европы. Следующего титула «красные» ждали 14 лет.

Во время загрузки произошла ошибка.

Андрей Санталов

Ливерпуль
НовостиМатчиСоставСтатистика
Милан
НовостиМатчиСоставСтатистика
Коронавирус COVID-19: главное в спорте за 25 мая
Хабиб Нурмагомедов отказался сдавать тест на коронавирус
Президент московского «Торпедо» ушла со своего поста
Артемий Панарин назвал размер своей первой зарплаты в хоккее
Самая красивая конькобежка мира: ей нет равных на льду (фото)
Резцова: Вяльбе очень хорошо поставила на место Губерниева
Футболист «Спартака» сослан в дубль из-за нарушения дисциплины
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь