15 лет великой победе «Ливерпуля» в Лиге чемпионов (видео)

Сегодня исполнилось ровно 15 лет с невероятной победы «Ливерпуля» в Лиге чемпионов. 25 мая 2005 года английская команда встречалась с «Миланом» и проигрывала уже на первой минуте. Всего же до перерыва итальянский клуб забил три мяча и вел с комфортным перевесом 3:0.



Но во втором тайме все изменилось: Стивен Джеррард, Владимир Шмицер и Хаби Алонсо сравняли счет, в итоге все решалось в серии пенальти. Вратарь «Ливерпуля» Ежи Дудек отразил два удара, включая удар Андрея Шевченко, и добыл победу для команды.