Супергол Бэйла в финале Лиги чемпионов (видео)
Зарешал два года назад.
Зарешал два года назад.
В последние годы много трансферных слухов ходит вокруг Гарета Бэйла — очевидно, что «Реал» не хочет видеть футболиста в своей команде, и особо не дает валлийцу игровое время.
Так было и в финале Лиги чемпионов-2018 против «Ливерпуля»: Зидан не поставил Бэйла в стартовый состав, но выпустил его на замену во втором тайме при счете 1:1. Через две минуты Гарет сделал это:
Позже Бэйл забил еще один гол, и принес «Реалу» 13-ю победу в Лиге чемпионов. Валлиец тогда по праву был признан игроком матча.
Всего с «Реалом» Гарет выиграл 4 Лиги чемпионов, становился чемпионом Испании, обладателем Кубка Испании и трижды побеждал на клубном чемпионате мира.
Андрей Санталов