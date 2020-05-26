Супергол Бэйла в финале Лиги чемпионов (видео)

В последние годы много трансферных слухов ходит вокруг Гарета Бэйла — очевидно, что «Реал» не хочет видеть футболиста в своей команде, и особо не дает валлийцу игровое время.



Так было и в финале Лиги чемпионов-2018 против «Ливерпуля»: Зидан не поставил Бэйла в стартовый состав, но выпустил его на замену во втором тайме при счете 1:1. Через две минуты Гарет сделал это: