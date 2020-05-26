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17:43 (мск), источник: Sportmail.ru

Супергол Бэйла в финале Лиги чемпионов (видео)

Зарешал два года назад.

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Источник: Reuters

В последние годы много трансферных слухов ходит вокруг Гарета Бэйла — очевидно, что «Реал» не хочет видеть футболиста в своей команде, и особо не дает валлийцу игровое время.

Так было и в финале Лиги чемпионов-2018 против «Ливерпуля»: Зидан не поставил Бэйла в стартовый состав, но выпустил его на замену во втором тайме при счете 1:1. Через две минуты Гарет сделал это:

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Позже Бэйл забил еще один гол, и принес «Реалу» 13-ю победу в Лиге чемпионов. Валлиец тогда по праву был признан игроком матча.

Всего с «Реалом» Гарет выиграл 4 Лиги чемпионов, становился чемпионом Испании, обладателем Кубка Испании и трижды побеждал на клубном чемпионате мира.

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Андрей Санталов

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