Владимир Стогниенко: Мы будем жить в мире паранойи

Источник: РИА "Новости"

— Какие изменения произошли с миром спорта?

— Все пытаются понять, когда же возобновится хоть какой-то спорт. Если говорить о футболе, то где-то вообще на эту тему стараются не говорить. В Италии, по-моему, кроме «Лацио», у которого [в текущем сезоне все еще есть] шанс на скудетто (выиграть чемпионат. — Прим. ред.), никто не кричит о том, чтобы доиграть. Остальные просто боятся говорить на эту тему, потому что Италия сильно пострадала. <…> Я не очень понимаю, что происходит в Испании, но, по-моему, то же самое.

Англичане хотят, но мы находимся сейчас в тех условиях, когда федерации не могут [это решить в одностороннем порядке]. Мы привыкли, что есть некие коммерческие интересы, — а сейчас даже если [они есть], не оглядываться на мнение властей федерации не получается. Поэтому приходится вести определенные диалоги.

— Возможно ли смягчить удар по отрасли?

— Я думаю, нет. Сейчас речь идет просто о том, чтобы сезон был завершен, чтобы не было некого чувства несправедливости и чтобы понять, с каких стартовых позиций начнется следующий сезон. <…> А отрасль даже не спортивная, а спортивных трансляций — то есть то, чем я занимаюсь, — в значительной степени тоже пострадает.

Как будет идти восстановление, учитывая, что люди насиделись дома и хотят смотреть футбол? Что будет осенью? Когда начнется следующий сезон? Не будет ли второй волны? Плюс мы же прекрасно понимаем, что сейчас будем жить в мире паранойи: где-то кто-то чихнул — сразу весь чемпионат как минимум перейдет на режим без зрителей, а как максимум — [остановится] на паузу на неделю-две.

Ну и заработки клубов [тоже пострадали]. Некоторые не совсем понимают, почему «Барселона» первой заговорила о том, что зарплаты [игроков] необходимо сократить. Да потому что футболисты ничего не делают фактически, а хозяйственная деятельность у той же «Барселоны» просто отсутствует. И дело не только в трансляциях — [деятельность отсутствует] вообще любая.

<iframe src="//vk.com/video_ext.php?oid=-106879986&id=456252471&hash=6d789768829a95b2&hd=2" width="100%" height="360" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

— Будет ли спорт в новой его версии соблюдать принцип социальной дистанции?

— У нас недавно — в первый день [работы QR-кодов в Москве] как организовали пропуска — что в метро творилось? И потом кто-то говорил: «Сами виноваты, нужно было соблюдать». Ну какую дистанцию? Люди в метро на работу рвутся — кто там что будет соблюдать?! Нет, я с трудом в это верю. Хорошо, хоть люди научились сейчас руки мыть почаще. <…> Я думаю, что все будет очень с опаской. Спорт — это все-таки исключительно история массовых мероприятий. Посмотрите, как меняется сознание. Когда заговорили о коронавирусе в крупнейших североамериканских лигах, в самых дорогих и самых качественных, сначала посмеялись: кто-то, помните, микрофоны потрогал и заболел через неделю. А сейчас уже в НБА говорят, что «давайте сезон завершать».

— Станет ли киберфутбол заменой традиционному?

— Заменить невозможно. Не потому, что это какое-то высокомерное отношение к киберфутболу, в который играют десятки миллионов молодых людей. Просто это не замена живому футболу. С точки зрения зрелища — это абсолютно другая индустрия, растущая из другого корня — из «Твича» и сетевых вещей. И когда ты ее загоняешь в условный телевизионный формат и пытаешься заменить трансляции футбола, мне кажется, никакого массового интереса не возникает и возникнуть не может.