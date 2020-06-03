18 лет знаменитой симуляции Ривалдо: бразилец притворился, что мяч попал ему в лицо (видео)

В 2002-м сборная Бразилии в 5-й (и последний на данный момент) раз выиграла чемпионат мира. А начинался он для южноамериканцев со скандала. В конце матча Бразилия — Турция при счете 2:1 Ривалдо тянул время перед розыгрышем углового. Турецкий защитник Хакан Унсал пробил в сторону бразильца и попал ему в ногу. Ривалдо же схватился за лицо и изобразил страдания.

Арбитр удалил Унсала, а ФИФА позже оштрафовала Ривалдо на 6500 долларов за симуляцию. Сам бразилец, впрочем, не признавал себя виновным.



«Мне не за что извиняться. Я пострадал, и меня же еще и оштрафовали. Мяч, конечно, не попал мне в лицо, но я все равно был пострадавшей стороной. Я не попадал никому в лицо. Никто не помнит, что сделал турок. Я не тот игрок, который симулирует фолы», — рассказывал Ривалдо.



На ЧМ-2002 Ривалдо стал вторым бомбардиром турнира с 5 голами и вошел в символическую сборную мундиаля.



Андрей Санталов