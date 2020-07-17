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18:08 (мск), источник: Sportmail.ru

26 лет назад Баджо промахнулся с пенальти в финале ЧМ (видео)

Так Бразилия стала чемпионом в 4-й раз.

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Источник: AFP 2020

Финал чемпионата мира в США подарил футболу одну из самых драматичных развязок. Сборные Бразилии и Италии в калифорнийской жаре закончили основное и дополнительное время по нулям, и дело дошло до пенальти.

Первыми били итальянцы, и Франко Барези отправил мяч выше перекладины. Следом не забили и бразильцы. Когда Баджо подошел к точке пятым, Италия уступала 2:3 — Таффарел отразил удар Даниеле Массаро. Дальше случилось вот что.

Во время загрузки произошла ошибка.

Баджо к ЧМ-1994 подходил в звании лучшего игрока мира. На групповом этапе Роберто не забивал (Италия с трудом вышла с третьего места в группе), а в плей-офф трижды приносил победу «Скуадре Адзурре», затащив ее в финал. Благодаря ему Италия прошла Нигерию, Испанию и Болгарию. С 5 мячами Баджо стал одним из лучших бомбардиров мундиаля в США, но его промах в серии пенальти стал решающим и вошел в историю футбола.

Андрей Санталов

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