26 лет назад Баджо промахнулся с пенальти в финале ЧМ (видео)
Так Бразилия стала чемпионом в 4-й раз.
Так Бразилия стала чемпионом в 4-й раз.
Финал чемпионата мира в США подарил футболу одну из самых драматичных развязок. Сборные Бразилии и Италии в калифорнийской жаре закончили основное и дополнительное время по нулям, и дело дошло до пенальти.
Первыми били итальянцы, и Франко Барези отправил мяч выше перекладины. Следом не забили и бразильцы. Когда Баджо подошел к точке пятым, Италия уступала 2:3 — Таффарел отразил удар Даниеле Массаро. Дальше случилось вот что.
Баджо к ЧМ-1994 подходил в звании лучшего игрока мира. На групповом этапе Роберто не забивал (Италия с трудом вышла с третьего места в группе), а в
Андрей Санталов