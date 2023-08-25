Глава испанского футбола отказался уходить в отставку после поцелуя с футболисткой

Инцидент произошел 20 августа. Глава испанского футбола крепко обнял и поцеловал в губы 33-летнюю футболистку после победы сборной Испании в финале чемпионата мира. За это Рубиалес подвергся обструкции со стороны журналистов и болельщиков, а Международная федерация футбола (ФИФА) открыла против него дисциплинарное дело по статье «Оскорбительное поведение и нарушение принципов честной игры».

Ранее сообщалось, что функционер принял решение уйти в отставку, о котором должен был объявить сегодня на внеочередной Генеральной ассамблеи RFEF.

«Пришло время сказать кое-что. Я ошибся, и мой жест был сделан в неподходящее время. Я не уйду в отставку. Я не собираюсь уходить в отставку. Я не собираюсь уходить в отставку. Я не собираюсь уходить в отставку. Что такого я сделал? Небольшого поцелуя достаточно, чтобы меня убрать? Нет, я буду бороться до конца», — заявил Рубиалес.

Глава RFEF попытался объяснить свое поведение, отметив, что его действия носили спонтанный характер и не имели сексуального подтекста.

«80 миллионов человек видели это по ТВ, включая мою семью, детей. Это был такой поцелуй, как я целую дочек. Это был спонтанный поцелуй, по обоюдному согласию и в состоянии эйфории. Чувства, которые я испытывал, даря этот поцелуй, было такими же, которое я мог испытывать, целуя свою дочь, здесь не было доминирования. Это было спонтанно, взаимно и по согласию. У меня прекрасные отношения со всеми игроками, и у нас были очень нежные моменты. Я не совсем понимаю последовавшие заявления. Тут не пытаются восстановить справедливость, тут совершают социальное убийство. Они пытаются создать ложный дискурс и превратить его в правду», — отметил Рубиалес.

Также 46-летний испанец принес извинения королеве Испании Летисии за неприличный жест во время празднования победы сборной на женском чемпионате мира. Находясь в VIP-ложе рядом с испанской королевой и ее 16-летней дочерью Софией, Рубиалес хватал себя рукой за пах.

«Я прошу прощения у Ее Величества, я никогда не вел себя так в ложе. Я не оправдываю себя, я сожалею», — сказал функционер.