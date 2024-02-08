В футбольных матчах начнут показывать синие карточки
Игрок, которому предъявят синюю карточку, будет удален на 10 минут.
Игрок, которому предъявят синюю карточку, будет удален на 10 минут.
Как сообщает The Telegraph, Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) согласовал внедрение синих карточек в правила игры.
Согласно источнику, после того как футболисту показали синюю карточку, он будет удален на 10 минут, две синие карточки по ходу одного матча приравняют к удалению — игроку покажут красную карточку.
Нововведение намерены протестировать в женском и молодежном футболе, а также в соревнованиях низших лиг. При этом Футбольная ассоциация Англии готова внедрить данное правило в свои соревнования в следующем сезоне.
Изначально синюю карточку, которую будут показывать за чрезмерные споры с судьями и тактические нарушения, хотели сделать оранжевой. Однако впоследствии было принято решение сделать ее синей, чтобы не было схожести с цветами других карточек — желтой и красной. О тестировании синих карточек IFAB намерен объявить в пятницу.