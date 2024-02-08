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18:37 (мск), источник: Sportmail.ru

В футбольных матчах начнут показывать синие карточки

Игрок, которому предъявят синюю карточку, будет удален на 10 минут.

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Источник: AP 2023

Как сообщает The Telegraph, Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) согласовал внедрение синих карточек в правила игры.

Согласно источнику, после того как футболисту показали синюю карточку, он будет удален на 10 минут, две синие карточки по ходу одного матча приравняют к удалению — игроку покажут красную карточку.

Нововведение намерены протестировать в женском и молодежном футболе, а также в соревнованиях низших лиг. При этом Футбольная ассоциация Англии готова внедрить данное правило в свои соревнования в следующем сезоне.

Изначально синюю карточку, которую будут показывать за чрезмерные споры с судьями и тактические нарушения, хотели сделать оранжевой. Однако впоследствии было принято решение сделать ее синей, чтобы не было схожести с цветами других карточек — желтой и красной. О тестировании синих карточек IFAB намерен объявить в пятницу.

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В футбольных матчах начнут показывать синие карточки
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