В футбольных матчах начнут показывать синие карточки

Как сообщает The Telegraph, Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) согласовал внедрение синих карточек в правила игры.

Согласно источнику, после того как футболисту показали синюю карточку, он будет удален на 10 минут, две синие карточки по ходу одного матча приравняют к удалению — игроку покажут красную карточку.

Нововведение намерены протестировать в женском и молодежном футболе, а также в соревнованиях низших лиг. При этом Футбольная ассоциация Англии готова внедрить данное правило в свои соревнования в следующем сезоне.