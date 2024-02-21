ВИП-зона на стадионе «Реала» будет превращаться в ночной клуб
ВИП-зона, расположенная на самом высоком уровне обновленного стадиона «Сантьяго Бернабеу», будет трансформироваться в ночной клуб.
Реал
ВИП-зона, расположенная на самом высоком уровне обновленного стадиона «Сантьяго Бернабеу», будет трансформироваться в ночной клуб.
Новое помещение получило название Skybar, его площадь составит 700 м². Пространство будет разделено на четыре зоны с разным уровнем. Skybar также будет окружен двумя террасами, с которых откроется вид на футбольное поле и на город.
Дизайн Skybar представляет собой современную интерпретацию традиционной культуры Мадрида:
«Дизайн объединяет такие элементы, как характерные городские бары, освещение и архитектуру, с захватывающими, технологичными, динамичными и меняющимися пространствами», — сообщает Marca.
В дни, когда на стадионе не будет футбольных матчей, в Skybar можно будет пообедать или поужинать. А поздним вечером ВИП-зона будет превращаться в ночной клуб, где посетители смогут отдыхать до утра. Skybar можно будет арендовать для частной вечеринки или любого другого мероприятия.
Стадион был построен в 1947 году, позже он был назван в честь президента «Реала» Сантьяго Бернабеу. Его вместимость составляет 81 044 зрителя. Реконструкция арены началась в 2019 году.