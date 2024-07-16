Тьерри Анри пробежал с олимпийским факелом по Елисейским полям

«От этого нельзя было отказаться — это наш национальный день, Елисейские поля, Олимпийские игры в Париже. Просто необыкновенно», — приводит слова Анри Daily Mail.

Тьерри Анри был назначен главным тренером олимпийской сборной Франции. Футбольный турнир в рамках Олимпиады в Париже пройдет с 24 июля по 10 августа. Французы сыграют в группе со сборными США, Гвинеи и Новой Зеландии.

Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа. В отношении спортсменов из России и Беларуси продолжают действовать ограничения. На соревнованиях они смогут выступить только в индивидуальных видах, в нейтральном статусе и при соблюдении ряда критериев. Для нейтральных атлетов утверждены специальные флаг и гимн. Россиян не допустят к участию в параде атлетов на церемонии открытия, а их награды не будут отображаться в медальной таблице. На данный момент приглашение МОК на Олимпиаду приняли 15 российских спортсменов.