В Китае 38 игроков пожизненно отстранены от футбола

Как сообщило агентство Синьхуа, Китайская футбольная ассоциация ввела пожизненный запрет на деятельность, связанную с футболом, для 38 игроков, участвовавших в договорных матчах и делавших ставки на спорт. Такие же ограничения были введены в отношении пяти представителей руководства китайских клубов.
Власти Китая в течение двух лет вели расследование дел, связанных с азартными играми онлайн, договорными матчами и взяточничеством. Разбирательство затронуло 120 матчей, 128 подозреваемых в совершении уголовных преступлений и 41 футбольный клуб. 17 фигурантов получили пятилетние дисквалификации.
Среди наказанных значатся бывшие футболисты сборной Китая Цзинь Цзиндао, Го Тяньюй и Гу Чао, а также южнокорейский игрок Сон Джун Хо.