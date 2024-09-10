Олбани
Футбол
Премьер-лига
Лига наций
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Игровые
Плавание
Прочие
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Китае 38 игроков пожизненно отстранены от футбола

Причиной наказания стало участие в договорных матчах, а также ставки на спорт.

Роман Заставин
Автор Спорт Mail
Источник: ФК "Кайсар"

Как сообщило агентство Синьхуа, Китайская футбольная ассоциация ввела пожизненный запрет на деятельность, связанную с футболом, для 38 игроков, участвовавших в договорных матчах и делавших ставки на спорт. Такие же ограничения были введены в отношении пяти представителей руководства китайских клубов.

Власти Китая в течение двух лет вели расследование дел, связанных с азартными играми онлайн, договорными матчами и взяточничеством. Разбирательство затронуло 120 матчей, 128 подозреваемых в совершении уголовных преступлений и 41 футбольный клуб. 17 фигурантов получили пятилетние дисквалификации.

Среди наказанных значатся бывшие футболисты сборной Китая Цзинь Цзиндао, Го Тяньюй и Гу Чао, а также южнокорейский игрок Сон Джун Хо.