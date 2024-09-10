В Китае 38 игроков пожизненно отстранены от футбола

Как сообщило агентство Синьхуа, Китайская футбольная ассоциация ввела пожизненный запрет на деятельность, связанную с футболом, для 38 игроков, участвовавших в договорных матчах и делавших ставки на спорт. Такие же ограничения были введены в отношении пяти представителей руководства китайских клубов.