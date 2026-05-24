Автомобиль экс-футболиста «Спартака» перевернулся в ДТП в Москве

Автомобиль бывшего футболиста «Спартака» и молодежной сборной России Александра Прудникова попал в ДТП на Мичуринском проспекте в Москве, сообщает ТАСС.
Voyah Dream Прудникова столкнулся с Porsche и перевернулся. Обе машины получили сильные повреждения. В пресс-службе столичного ГУ МВД сказали ТАСС, что пострадал один человек.
Прудников заявил телеграм-каналу Shot, что его не было за рулем, он приехал на место аварии позднее. Бывший футболист также отметил, что участник столкновения из Porsche «не в адеквате как минимум».
Прудникову 37 лет, он начинал карьеру в «Спартаке» и стал в его составе серебряным призером чемпионата России в 2007 году. Также был игроком «Рубина», «Амкара», «Анжи» и других клубов.
В 2006 году выиграл со сборной России чемпионат Европы среди юношей до 17 лет.