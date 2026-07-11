Сперцян забил гол в первом матче за «Аль-Ахли»: видео

Полузащитник национальной сборной Армении по футболу Эдуард Сперцян забил гол в своей первой игре после перехода в саудовский клуб «Аль-Ахли».
Бывший футболист «Краснодара» отличился в товарищеском матче с австрийским клубом «Пинцгау Зальфельден». На 29-й минуте встречи он открыл счет.
Сперцян перешел в «Аль-Ахли» 7 июля. Как сообщает журналист Фабрицио Романо, сумма трансфера составила $25 млн.
Сперцяну 26 лет. Он является воспитанником «Краснодара». В сезоне-2024/25 вместе с командой футболист стал чемпионом России. По итогам завершившегося сезона-2025/26 полузащитник выполнил 16 голевых передач в РПЛ, повторив рекорд по количеству результативных пасов. Также на его счету 13 забитых мячей.