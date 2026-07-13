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Актер сериала «Тед Лассо» дебютировал в профессиональном футболе

Мексиканский актер Кристо Фернандес провел свой первый официальный матч за «Эль-Пасо Локомотив» в USL — второй по силе лиге США.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: Кадр из трансляции

35-летний мексиканец, известный по роли нападающего Дани Рохаса в сериале «Тед Лассо», вышел на замену на 79-й минуте домашнего матча Кубка USL против «Нью-Мексико Юнайтед» (0:2).

За 11 минут Фернандес три раза коснулся мяча, сделал три точные передачи и успел получить желтую карточку, а его команда дважды пропустила — на 85-й и 89-й минутах.

В подростковом возрасте Фернандес занимался футболом в академии клуба «Текос» из Гвадалахары, но в 15 лет из-за травмы колена отказался от спортивной карьеры и переключился на актерскую деятельность. В начале этого года он решил исполнить свою мечту и дебютировать в профессиональном футболе.

В начале года Фернандес начал тренировки с дублем клуба МЛС «Чикаго Файр», после чего присоединился к «Эль-Пасо Локомотив». В мае после прохождения двухмесячного просмотра американский клуб подписал с ним профессиональный контракт до конца сезона.

«Эль-Пасо Локомотив» занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции USL и отстает от лидирующего «Ориндж Каунти» на девять очков.