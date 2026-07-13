Актер сериала «Тед Лассо» дебютировал в профессиональном футболе

В подростковом возрасте Фернандес занимался футболом в академии клуба «Текос» из Гвадалахары, но в 15 лет из-за травмы колена отказался от спортивной карьеры и переключился на актерскую деятельность. В начале этого года он решил исполнить свою мечту и дебютировать в профессиональном футболе.