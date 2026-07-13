Актер сериала «Тед Лассо» дебютировал в профессиональном футболе

35-летний мексиканец, известный по роли нападающего Дани Рохаса в сериале «Тед Лассо», вышел на замену на 79-й минуте домашнего матча Кубка USL против «Нью-Мексико Юнайтед» (0:2).
За 11 минут Фернандес три раза коснулся мяча, сделал три точные передачи и успел получить желтую карточку, а его команда дважды пропустила — на 85-й и 89-й минутах.
В подростковом возрасте Фернандес занимался футболом в академии клуба «Текос» из Гвадалахары, но в 15 лет из-за травмы колена отказался от спортивной карьеры и переключился на актерскую деятельность. В начале этого года он решил исполнить свою мечту и дебютировать в профессиональном футболе.
В начале года Фернандес начал тренировки с дублем клуба МЛС «Чикаго Файр», после чего присоединился к «Эль-Пасо Локомотив». В мае после прохождения двухмесячного просмотра американский клуб подписал с ним профессиональный контракт до конца сезона.
«Эль-Пасо Локомотив» занимает седьмое место в турнирной таблице Восточной конференции USL и отстает от лидирующего «Ориндж Каунти» на девять очков.