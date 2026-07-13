Постекоглу хочет вывести «Аль-Наср» с Роналду на новый уровень

Последним местом работы 60-летнего австралийского специалиста был английский «Ноттингем Форест» из которого его уволили в октябре 2025 года, спустя чуть больше месяца после назначения. Ранее он привел «Тоттенхэм» к победе в Лиге Европы.
Постекоглу сменил Жорже Жезуша, который покинул «Аль-Наср» после завоевания чемпионского титула в прошлом сезоне. Жезуш, в свою очередь, стал главным тренером сборной Португалии.
«Для меня важно принимать новые вызовы, работать с разными людьми и развиваться. Сейчас у меня появилась возможность проверить себя в новой стране и команде. Моя цель всегда одна — сделать клуб успешным и бороться за трофеи.
Я пришел в команду с большими амбициями. Саудовская лига сильно выросла, здесь есть несколько конкурентоспособных клубов, а победы требуют серьезной работы. Жезуш проделал отличную работу, теперь наша задача — выйти на новый уровень. Каждый сезон я начинаю с мыслью, что он должен стать лучшим в моей карьере.
Неважно, чего ты достиг раньше — важно продолжать побеждать. Я рад быть частью такого большого клуба и хочу добиться успеха вместе с командой», — приводит слова Постекоглу SPL.