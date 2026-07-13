Поиск Яндекса
Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Чемпионат мира
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Фигурное катание
Спортивные видео
Другие
Авто/мото
Американский футбол
Водные
Фитнес
Товары для спорта
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Первая лига
17:00
Урал
:
Торпедо
Все коэффициенты
П1
2.17
X
3.30
П2
3.70
Футбол. Первая лига
17:00
Челябинск
:
СКА-Хабаровск
Все коэффициенты
П1
1.88
X
3.55
П2
4.34
Футбол. Первая лига
19:30
Арсенал
:
Текстильщик
Все коэффициенты
П1
1.51
X
4.62
П2
6.21
Футбол. Лига чемпионов
14.07
КуПС
:
Вардар
Все коэффициенты
П1
1.65
X
4.15
П2
4.59
Футбол. Лига чемпионов
14.07
Иберия 1999
:
Флора
Все коэффициенты
П1
1.57
X
4.31
П2
4.97
Футбол. Лига чемпионов
14.07
Дьер
:
Викингур Р
Все коэффициенты
П1
1.71
X
4.30
П2
4.15

Постекоглу хочет вывести «Аль-Наср» с Роналду на новый уровень

Новый главный тренер «Аль-Насра» Анге Постекоглу прокомментировал свое назначение в саудовский клуб, где выступает Криштиану Роналду.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

Последним местом работы 60-летнего австралийского специалиста был английский «Ноттингем Форест» из которого его уволили в октябре 2025 года, спустя чуть больше месяца после назначения. Ранее он привел «Тоттенхэм» к победе в Лиге Европы.

Постекоглу сменил Жорже Жезуша, который покинул «Аль-Наср» после завоевания чемпионского титула в прошлом сезоне. Жезуш, в свою очередь, стал главным тренером сборной Португалии.

«Для меня важно принимать новые вызовы, работать с разными людьми и развиваться. Сейчас у меня появилась возможность проверить себя в новой стране и команде. Моя цель всегда одна — сделать клуб успешным и бороться за трофеи.

Я пришел в команду с большими амбициями. Саудовская лига сильно выросла, здесь есть несколько конкурентоспособных клубов, а победы требуют серьезной работы. Жезуш проделал отличную работу, теперь наша задача — выйти на новый уровень. Каждый сезон я начинаю с мыслью, что он должен стать лучшим в моей карьере.

Неважно, чего ты достиг раньше — важно продолжать побеждать. Я рад быть частью такого большого клуба и хочу добиться успеха вместе с командой», — приводит слова Постекоглу SPL.