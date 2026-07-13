Постекоглу хочет вывести «Аль-Наср» с Роналду на новый уровень

«Для меня важно принимать новые вызовы, работать с разными людьми и развиваться. Сейчас у меня появилась возможность проверить себя в новой стране и команде. Моя цель всегда одна — сделать клуб успешным и бороться за трофеи.



Я пришел в команду с большими амбициями. Саудовская лига сильно выросла, здесь есть несколько конкурентоспособных клубов, а победы требуют серьезной работы. Жезуш проделал отличную работу, теперь наша задача — выйти на новый уровень. Каждый сезон я начинаю с мыслью, что он должен стать лучшим в моей карьере.



Неважно, чего ты достиг раньше — важно продолжать побеждать. Я рад быть частью такого большого клуба и хочу добиться успеха вместе с командой», — приводит слова Постекоглу SPL.