«Аль-Ахли» согласовал трансфер форварда сборной Португалии

По информации источника, клубы уже согласовали условия сделки и сейчас обмениваются необходимыми документами для завершения трансфера.
Сообщается, что «Аль-Ахли» заплатит за 26-летнего футболиста 45 миллионов евро фиксированной суммы. Еще 5 миллионов евро предусмотрены в виде бонусов. В саудовском клубе Тринкау рассматривают как замену Рияду Марезу.
В сезоне-2025/26 португальский нападающий провел 47 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и отдал 15 результативных передач. Ранее Тринкау также выступал за «Барселону» и «Вулверхэмптон».
В составе сборной Португалии Тринкау дебютировал в сентябре 2020 года. Футболист провел за национальную команду 19 матчей, в которых забил три гола и сделал одну результативную передачу. На ЧМ-2026 Тринкан сыграл в одной встрече, выйдя на замену в матче группового этапа против сборной Узбекистана (5:0).