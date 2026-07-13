«Аль-Ахли» согласовал трансфер форварда сборной Португалии

В составе сборной Португалии Тринкау дебютировал в сентябре 2020 года. Футболист провел за национальную команду 19 матчей, в которых забил три гола и сделал одну результативную передачу. На ЧМ-2026 Тринкан сыграл в одной встрече, выйдя на замену в матче группового этапа против сборной Узбекистана (5:0).