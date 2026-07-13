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«Аль-Ахли» согласовал трансфер форварда сборной Португалии

Нападающий «Спортинга» и сборной Португалии Франсишку Тринкау в ближайшее время может стать игроком саудовского «Аль-Ахли», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

Ольга Черных
Автор Спорт Mail
Источник: Reuters

По информации источника, клубы уже согласовали условия сделки и сейчас обмениваются необходимыми документами для завершения трансфера.

Сообщается, что «Аль-Ахли» заплатит за 26-летнего футболиста 45 миллионов евро фиксированной суммы. Еще 5 миллионов евро предусмотрены в виде бонусов. В саудовском клубе Тринкау рассматривают как замену Рияду Марезу.

В сезоне-2025/26 португальский нападающий провел 47 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и отдал 15 результативных передач. Ранее Тринкау также выступал за «Барселону» и «Вулверхэмптон».

В составе сборной Португалии Тринкау дебютировал в сентябре 2020 года. Футболист провел за национальную команду 19 матчей, в которых забил три гола и сделал одну результативную передачу. На ЧМ-2026 Тринкан сыграл в одной встрече, выйдя на замену в матче группового этапа против сборной Узбекистана (5:0).