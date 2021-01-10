Новая битва главных команд Запада: анонс матча СКА — ЦСКА
Кто победит на этот раз?
Кто победит на этот раз?
СКА подходит к встрече с главным соперником по конференции не в лучшей форме. Команда из
ЦСКА не смутили ни массовый отъезд лидеров за океан и другие клубы КХЛ, ни вспышка коронавируса перед чемпионатом. Армейцы снова идут первыми на Западе и спорят за общее лидерство в КХЛ с «Ак Барсом». Система игры, которую ставит Никитин, позволяет практически безболезненно переживать такую масштабную перестройку команды. На первый план вышли Окулов, Мамин и Шалунов, защиту цементируют Киселевич и Робинсон. Без Сорокина, правда, ЦСКА стал пропускать чуть больше. Голкипер Юханссон не сразу набрал форму, но Шарыченков вполне неплохо заменил его.
У ЦСКА травмированы форварды Локтионов (12 очков в сезоне) и Слепышев (23 очка), хотя последний уже близок к возвращению. Армейцы успели укрепиться перед последней частью сезона: выменяли у «Салавата Юлаева» нападающего Сошникова, подписали канадского защитника Гилмора. СКА взял у «Сочи» Стремвалля, швед пока забросил две шайбы в 8 матчах за новую команду. У питерской команды все в строю кроме форварда
ЦСКА тоже пережил
Андрей Санталов