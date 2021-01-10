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09:53 (мск), источник: Sportmail.ru

Новая битва главных команд Запада: анонс матча СКА — ЦСКА

Кто победит на этот раз?

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Источник: РИА "Новости"

СКА подходит к встрече с главным соперником по конференции не в лучшей форме. Команда из Санкт-Петербурга проиграла три матча подряд. Недавно питерцы по делу уступили «Локомотиву» 1:4. СКА просел в результативности (лишь 10 голов в последних 5 матчах), неважно выглядит по физике. К тому же есть явные проблемы с дисциплиной, удалений у хоккеистов СКА стало больше, чем у соперников. Открыт вопрос и по основному вратарю. Всего в этой регулярке армейцы задействовали 4 (!) голкиперов, теперь спорить за статус первого номера будут Хелльберг и Самонов.

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ЦСКА не смутили ни массовый отъезд лидеров за океан и другие клубы КХЛ, ни вспышка коронавируса перед чемпионатом. Армейцы снова идут первыми на Западе и спорят за общее лидерство в КХЛ с «Ак Барсом». Система игры, которую ставит Никитин, позволяет практически безболезненно переживать такую масштабную перестройку команды. На первый план вышли Окулов, Мамин и Шалунов, защиту цементируют Киселевич и Робинсон. Без Сорокина, правда, ЦСКА стал пропускать чуть больше. Голкипер Юханссон не сразу набрал форму, но Шарыченков вполне неплохо заменил его.

Хоккей

КХЛ 2020-2021
Неделя 20, 10.01.2021, 18:30

СКА-ЦСКА-

У ЦСКА травмированы форварды Локтионов (12 очков в сезоне) и Слепышев (23 очка), хотя последний уже близок к возвращению. Армейцы успели укрепиться перед последней частью сезона: выменяли у «Салавата Юлаева» нападающего Сошникова, подписали канадского защитника Гилмора. СКА взял у «Сочи» Стремвалля, швед пока забросил две шайбы в 8 матчах за новую команду. У питерской команды все в строю кроме форварда Швец-Рогового (10 очков).

ЦСКА тоже пережил мини-спад недавно, проиграл три из пяти матчей после перерыва на Кубок Первого канала. Но перед СКА армейцы оторвались на «Нефтехимике» — 6:1, хет-трик сделал Кемпе. Брагин и Никитин в этом сезоне по разу обыграли друг друга, возможно, поэтому букмекеры видят шансы команд в этом дерби абсолютно равными. Но интересно, что при высокой результативности обеих команд в целом, в личных встречах между ними редко бывает много шайб. Последний матч в декабре завершился 3:3 в основное время, поэтому здесь стоит ждать голевой засухи. БК Winline предлагает на тотал 5 голов и меньше коэффициент 1,74.

Андрей Санталов

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