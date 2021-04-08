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15:50 (мск), источник: Sportmail.ru

Сергей Андронов: Я большой счастливчик, что со мной в ЦСКА работает легенда хоккея

Сегодня героем нашей рубрики «Задай вопрос звезде хоккея» стал капитан ЦСКА Сергей Андронов. Интервью провел Павел Лысенков.

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В сезоне 2020/2021 Mastercard и КХЛ обновили онлайн-платформу совместной традиции «Бесценная Лига», на которой теперь публикуются экспертные материалы о хоккее. Болельщики могут уже сейчас почитать интересные интервью с известными спортсменами и даже задать вопросы будущим героям рубрики. Авторам самых интересных вопросов подарят бесценные призы от Mastercard.

Сергей Андронов

Родился 19 июля 1989 года в Пензе.

Форвард. Рост 189 см, вес 93 кг.

Выступал в России в «Ладе», сейчас — в ЦСКА.

Олимпийский чемпион, победитель юниорского чемпионата мира, обладатель Кубка Гагарина.

— Сергей, после двух раундов Кубка Гагарина и двух матчей против СКА вы лидируете среди всех форвардов КХЛ по блокированным броскам (23). Насколько это важно — ложиться под летящую шайбу?

— Видимо, такая статистика связана с тем, что я много времени провожу в меньшинстве. Очень важно, когда шайба не долетает до твоего голкипера: так ты держишь еще больше в безопасности свои ворота. И это улучшает твою оборону.

Я думаю, это очень хороший компонент в командной игре. Особенно когда ты так играешь в плей-офф.

— В межсезонье из ЦСКА уехало много звездных игроков. Но армейцы снова победили в регулярном чемпионате, вышли в финал Западной конференции. В чем секрет успешности вашего клуба?

— Да, много ребят уехало. Но костяк состава у нас остается. У нас есть понимание системы игры. Мы понимаем, что от нас хочет тренер. И знаем, какие высокие задачи стоят перед командой.

И вот эта психология, эта база знаний передается новым ребятам, которые приходят в клуб. К счастью, они это приняли и пропустили через себя. Приняли и поняли, на что претендует наш ЦСКА.

— У вас был шанс играть за океаном, и вы выступали в системе «Сент-Луиса», но вернулись в Россию и продолжили карьеру в ЦСКА, где завоевали Кубок Гагарина. Оправдан ли оказался такой выбор?

— Я абсолютно не жалею о своем выборе. Потому что сделал его осознанно, понимая, в какой точке карьеры нахожусь и какие впереди перспективы. Я играю в России, и не только завоевал Кубок Гагарина, но и стал чемпионом Олимпиады. Это тоже очень важно.

Причем не хочу запирать себя в рамки, заявляя, что закрыл дверь в НХЛ. Пусть остается открытой. Но сейчас мои мысли и задачи связаны с ЦСКА. Мне нравится, что я иду еще за одним Кубком Гагарина, и меня это вдохновляет.

— За какой хоккейный клуб вы болели в детстве?

— Если в России, то за родной «Дизель» из Пензы. А в НХЛ мне очень нравился «Детройт», конечно. В том числе потому, что там выступало много русских.

— Вы могли не стать хоккеистом? Вас тянуло в юности в другой вид спорта?

— Сейчас это тяжело сказать. Надо было что-то пробовать. А я кроме хоккея не занимался чем-то другим. Как пошел в хоккейную секцию, так с первого дня и не отвлекался на иные виды спорта.

— Представьте, что у вас есть свободный вечер и вы можете пересмотреть любой матч со своим участием. Что это будет?

— Наверное, последний матч, в котором я сыграл. Потому что когда ты смотришь свои матчи, то подмечаешь какие-то недостатки. Исправляешь их и становишься лучше.

— Правда ли, что хоккеисты любят зимнюю рыбалку больше летней?

— Может быть. Представляю, как хоккеисты где-то рыбачат, бегая по льду на коньках. Но у меня лично такого опыта не было. Потому что я не рыбак.

— У вас был кумир в детстве?

— Да, конечно — легендарный нападающий Сергей Федоров. Он не нуждается в представлении, его знают все, кто хотя бы немного интересуется хоккеем. Считаю, что я большой счастливчик. Ведь Федоров в последние годы работает в ЦСКА. Мы много общаемся, Сергей Викторович дает мне ценные советы. Абсолютно бесценно, что на тренировках я могу вставать на вбрасывания, отрабатывая их с самим Федоровым. Я не знаю такой валюты, чтобы оценить этот опыт и знания, которые Федоров передает не только мне, но и всем игрокам нашей команды.

— Быть капитаном ЦСКА — это ответственность или привилегия?

— Сказать сложно. Скорее всего, это привилегия. При этом я всегда чувствую большую ответственность.

— Что лучше — собрать всех звезд лиги в четыре команды или сделать равные бюджеты для всех клубов КХЛ?

— Во-первых, я почувствовал, что в этом сезоне выросла конкуренция в КХЛ. Абсолютно точно — это видно по плей-офф. В каждом матче и даже в каждой серии была интрига.

Во-вторых, я думаю, конкуренция выросла в целом по лиге. Посмотрите, как здорово в этом сезоне играла та же «Северсталь». Или проследите, какая была заруба между «Спартаком» и «Витязем» за восьмую путевку в плей-офф.

Если вопрос стоит так, что стоит собрать всех лучших в четырех командах и отказаться от потолка зарплат… Знаете, везде есть свои плюсы. Когда есть потолок, то все находятся более-менее в одинаковых условиях, когда формируют команды.

А если будет четыре мощные команды с обилием звезд, то это поднимет красочность и ажиотаж в отдельных матчах КХЛ. Но от этого будет страдать вся лига.

— Почему вы играете именно под 11-м номером?

— Я играл в Америке под номером 13. А когда вернулся в Россию, то 13-й был занят. И я взял две единицы. Мне всегда нравился номер 11.

— Как пандемия повлияла на российский хоккей?

— Я считаю, это сыграло не очень хорошую роль в прошлом сезоне. Потому что Кубок Гагарина впервые в истории не был разыгран и плей-офф остался незавершенным.

Но если посмотреть на то, в какую ситуацию попал весь мир, то скажу: в КХЛ работают большие молодцы. Очень важно, что лига продолжила играть и не остановила этот сезон, 2020−21. Хотя в остальных лигах Европы возникали проблемы.

— Тем не менее, федерация хоккея России вручила золотые медали ЦСКА за прошлый сезон. Вы сами считаете себя чемпионом-2020?

— Абсолютно нет. Кубок Гагарина не был разыгран. Ну какие мы чемпионы? Мне кажется, что победы нужно одерживать на льду. Тогда будет самое правильное чувство.

— Армейское дерби ЦСКА — СКА проходит в седьмой раз за историю КХЛ. Насколько это для вас это классический и важный момент карьеры?

— Да, это реальная классика. И я рад, что мы снова играем со СКА в финале конференции. Такие серии всегда интересны. У нас есть история нашего противостояния. Думаю, что СКА подходит к финалу Запада в отличном тонусе, мы — тоже. Так что все ждут классный хоккей.

— Какой самый большой плюс и минус того, что вы хоккеист?

— Философский вопрос. Сразу многие скажут: плюс — это деньги или узнаваемость, минус — это травмы. Но так можно сказать о любом профессиональном спорте.

Никто не станет отрицать, что в нашей работе есть отличные моменты. Это хорошая жизнь. Ты получаешь достойные деньги, твоя семья живет в комфорте.

Хоккей — это профессиональный спорт, и здесь разные повреждения неизбежны. Ты сам понимаешь, на что идешь. Это ведь не шайбу гонять во дворе для здоровья или эмоций.

Главный минус в том, что мы очень редко видим свои семьи и мало проводим времени с родными. Мы же постоянно на сборах, в разъездах.

— Армейских болельщиков на трибунах все больше. Теперь разрешают заполнять домашнюю арену на 50 процентов. От этого растет сила ЦСКА?

— Конечно, атмосфера во дворце всегда очень влияет на игроков и ход матча. Очень приятно, что болельщики возвращаются. Особенно когда люди приходят не просто приятно провести время, а поболеть за свою команду. Это придает нам дополнительные силы.

Материал был первоначально опубликован на сайте Бесценной Лиги.

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