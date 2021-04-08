Сергей Андронов: Я большой счастливчик, что со мной в ЦСКА работает легенда хоккея
Сегодня героем нашей рубрики «Задай вопрос звезде хоккея» стал капитан ЦСКА Сергей Андронов. Интервью провел Павел Лысенков.
Сегодня героем нашей рубрики «Задай вопрос звезде хоккея» стал капитан ЦСКА Сергей Андронов. Интервью провел Павел Лысенков.
В сезоне 2020/2021 Mastercard и КХЛ обновили
Сергей Андронов
Родился 19 июля 1989 года в Пензе.
Форвард. Рост 189 см, вес 93 кг.
Выступал в России в «Ладе», сейчас — в ЦСКА.
Олимпийский чемпион, победитель юниорского чемпионата мира, обладатель Кубка Гагарина.
— Сергей, после двух раундов Кубка Гагарина и двух матчей против СКА вы лидируете среди всех форвардов КХЛ по блокированным броскам (23). Насколько это важно — ложиться под летящую шайбу?
— Видимо, такая статистика связана с тем, что я много времени провожу в меньшинстве. Очень важно, когда шайба не долетает до твоего голкипера: так ты держишь еще больше в безопасности свои ворота. И это улучшает твою оборону.
Я думаю, это очень хороший компонент в командной игре. Особенно когда ты так играешь в
— В межсезонье из ЦСКА уехало много звездных игроков. Но армейцы снова победили в регулярном чемпионате, вышли в финал Западной конференции. В чем секрет успешности вашего клуба?
— Да, много ребят уехало. Но костяк состава у нас остается. У нас есть понимание системы игры. Мы понимаем, что от нас хочет тренер. И знаем, какие высокие задачи стоят перед командой.
И вот эта психология, эта база знаний передается новым ребятам, которые приходят в клуб. К счастью, они это приняли и пропустили через себя. Приняли и поняли, на что претендует наш ЦСКА.
— У вас был шанс играть за океаном, и вы выступали в системе «Сент-Луиса», но вернулись в Россию и продолжили карьеру в ЦСКА, где завоевали Кубок Гагарина. Оправдан ли оказался такой выбор?
— Я абсолютно не жалею о своем выборе. Потому что сделал его осознанно, понимая, в какой точке карьеры нахожусь и какие впереди перспективы. Я играю в России, и не только завоевал Кубок Гагарина, но и стал чемпионом Олимпиады. Это тоже очень важно.
Причем не хочу запирать себя в рамки, заявляя, что закрыл дверь в НХЛ. Пусть остается открытой. Но сейчас мои мысли и задачи связаны с ЦСКА. Мне нравится, что я иду еще за одним Кубком Гагарина, и меня это вдохновляет.
— За какой хоккейный клуб вы болели в детстве?
— Если в России, то за родной «Дизель» из Пензы. А в НХЛ мне очень нравился «Детройт», конечно. В том числе потому, что там выступало много русских.
— Вы могли не стать хоккеистом? Вас тянуло в юности в другой вид спорта?
— Сейчас это тяжело сказать. Надо было
— Представьте, что у вас есть свободный вечер и вы можете пересмотреть любой матч со своим участием. Что это будет?
— Наверное, последний матч, в котором я сыграл. Потому что когда ты смотришь свои матчи, то подмечаешь
— Правда ли, что хоккеисты любят зимнюю рыбалку больше летней?
— Может быть. Представляю, как хоккеисты
— У вас был кумир в детстве?
— Да, конечно — легендарный нападающий Сергей Федоров. Он не нуждается в представлении, его знают все, кто хотя бы немного интересуется хоккеем. Считаю, что я большой счастливчик. Ведь Федоров в последние годы работает в ЦСКА. Мы много общаемся, Сергей Викторович дает мне ценные советы. Абсолютно бесценно, что на тренировках я могу вставать на вбрасывания, отрабатывая их с самим Федоровым. Я не знаю такой валюты, чтобы оценить этот опыт и знания, которые Федоров передает не только мне, но и всем игрокам нашей команды.
— Быть капитаном ЦСКА — это ответственность или привилегия?
— Сказать сложно. Скорее всего, это привилегия. При этом я всегда чувствую большую ответственность.
— Что лучше — собрать всех звезд лиги в четыре команды или сделать равные бюджеты для всех клубов КХЛ?
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Если вопрос стоит так, что стоит собрать всех лучших в четырех командах и отказаться от потолка зарплат… Знаете, везде есть свои плюсы. Когда есть потолок, то все находятся
А если будет четыре мощные команды с обилием звезд, то это поднимет красочность и ажиотаж в отдельных матчах КХЛ. Но от этого будет страдать вся лига.
— Почему вы играете именно под 11-м номером?
— Я играл в Америке под номером 13. А когда вернулся в Россию, то 13-й был занят. И я взял две единицы. Мне всегда нравился номер 11.
— Как пандемия повлияла на российский хоккей?
— Я считаю, это сыграло не очень хорошую роль в прошлом сезоне. Потому что Кубок Гагарина впервые в истории не был разыгран и
Но если посмотреть на то, в какую ситуацию попал весь мир, то скажу: в КХЛ работают большие молодцы. Очень важно, что лига продолжила играть и не остановила этот сезон, 2020−21. Хотя в остальных лигах Европы возникали проблемы.
— Тем не менее, федерация хоккея России вручила золотые медали ЦСКА за прошлый сезон. Вы сами считаете себя чемпионом-2020?
— Абсолютно нет. Кубок Гагарина не был разыгран. Ну какие мы чемпионы? Мне кажется, что победы нужно одерживать на льду. Тогда будет самое правильное чувство.
— Армейское дерби ЦСКА — СКА проходит в седьмой раз за историю КХЛ. Насколько это для вас это классический и важный момент карьеры?
— Да, это реальная классика. И я рад, что мы снова играем со СКА в финале конференции. Такие серии всегда интересны. У нас есть история нашего противостояния. Думаю, что СКА подходит к финалу Запада в отличном тонусе, мы — тоже. Так что все ждут классный хоккей.
— Какой самый большой плюс и минус того, что вы хоккеист?
— Философский вопрос. Сразу многие скажут: плюс — это деньги или узнаваемость, минус — это травмы. Но так можно сказать о любом профессиональном спорте.
Никто не станет отрицать, что в нашей работе есть отличные моменты. Это хорошая жизнь. Ты получаешь достойные деньги, твоя семья живет в комфорте.
Хоккей — это профессиональный спорт, и здесь разные повреждения неизбежны. Ты сам понимаешь, на что идешь. Это ведь не шайбу гонять во дворе для здоровья или эмоций.
Главный минус в том, что мы очень редко видим свои семьи и мало проводим времени с родными. Мы же постоянно на сборах, в разъездах.
— Армейских болельщиков на трибунах все больше. Теперь разрешают заполнять домашнюю арену на 50 процентов. От этого растет сила ЦСКА?
— Конечно, атмосфера во дворце всегда очень влияет на игроков и ход матча. Очень приятно, что болельщики возвращаются. Особенно когда люди приходят не просто приятно провести время, а поболеть за свою команду. Это придает нам дополнительные силы.