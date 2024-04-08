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17:00 (мск), источник: Sportmail.ru

«Битва прогнозов»: Николишин ставит на «Локомотив»

В новом выпуске шоу «Денис против» на Спорте Mail.ru хоккейные эксперты Денис Казанский и Андрей Николишин выбрали победителей очередных матчей полуфинальных серий Кубка Гагарина.

КХЛ: таблица и календарь
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Денис Казанский и Андрей Николишин сошлись в битве прогнозов на матчи плей-офф КХЛ. Признанные авторитеты разбирают плюсы и минусы каждой команды, не забывают об исторических особенностях противостояния конкретной пары соперников и держат в уме суперзвезд и темных лошадок. После семи выпусков Денис Казанский уверенно ведет в битве со счетом 40,31 — 21,00. Посмотрим, что принесет соперникам восьмой тур.

Все выпуски шоу «Денис против», посвященные «Битве прогнозов», можно посмотреть в сообществе Спорт Mail.ru в ВК.

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