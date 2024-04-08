«Битва прогнозов»: Николишин ставит на «Локомотив»

Денис Казанский и Андрей Николишин сошлись в битве прогнозов на матчи плей-офф КХЛ. Признанные авторитеты разбирают плюсы и минусы каждой команды, не забывают об исторических особенностях противостояния конкретной пары соперников и держат в уме суперзвезд и темных лошадок. После семи выпусков Денис Казанский уверенно ведет в битве со счетом 40,31 — 21,00. Посмотрим, что принесет соперникам восьмой тур.