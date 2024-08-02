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11:38 (мск), источник: Спорт Mail

«Барыс» подписал хоккеиста, обвиненного в изнасиловании

Астанинский «‎Барыс» объявил о подписании контракта с канадским нападающим Майклом Маклаудом.

БарысКХЛ: таблица и календарь
Источник: БЕЛТА

Контракт с 26-летним хоккеистом рассчитан на один сезон.

«Мы рады закрыть дефицитную позицию игроком такого уровня. Маклауд на протяжении последних четырех сезонов вполне успешно играл за “Нью-Джерси”, принося пользу на обеих сторонах площадки, причем он был в числе лидеров НХЛ по выигранным вбрасываниям.

Предвосхищая вопросы о разбирательстве с его участием в Канаде хотелось бы сказать, что Майкл не признал вину и будет отстаивать свои интересы в суде. В дальнейшем мы бы хотели воздержаться от комментариев.

Сейчас, в первую очередь, мы рассматриваем Маклауда как первого центра, который способен стать не только лидером “Барыса”, но и одним из самых узнаваемых игроков всей КХЛ», — сказал генеральный менеджер «‎Барыса» Олег Болякин.

Майкл Маклауд является одним из фигурантов секс-скандала с участием игроков молодежной сборной Канады 2018 года. Этим летом в КХЛ перебрался другой фигурант этого дела Диллон Дюбе, который подписал контракт с минским «‎Динамо».

Маклауд был выбран «‎Нью-Джерси» под общим 12-м номером на драфте НХЛ 2016 года. Он провел в НХЛ шесть сезонов, сыграв в общей сложности 287 матчей, в которых набрал 85 (29+56) очков.

В 2018 голу Маклауд в составе сборной Канады выиграл молодежный чемпионат мира.

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