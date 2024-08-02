«Барыс» подписал хоккеиста, обвиненного в изнасиловании
Астанинский «Барыс» объявил о подписании контракта с канадским нападающим Майклом Маклаудом.
Астанинский «Барыс» объявил о подписании контракта с канадским нападающим Майклом Маклаудом.
Контракт с 26-летним хоккеистом рассчитан на один сезон.
«Мы рады закрыть дефицитную позицию игроком такого уровня. Маклауд на протяжении последних четырех сезонов вполне успешно играл за “Нью-Джерси”, принося пользу на обеих сторонах площадки, причем он был в числе лидеров НХЛ по выигранным вбрасываниям.
Предвосхищая вопросы о разбирательстве с его участием в Канаде хотелось бы сказать, что Майкл не признал вину и будет отстаивать свои интересы в суде. В дальнейшем мы бы хотели воздержаться от комментариев.
Сейчас, в первую очередь, мы рассматриваем Маклауда как первого центра, который способен стать не только лидером “Барыса”, но и одним из самых узнаваемых игроков всей КХЛ», — сказал генеральный менеджер «Барыса» Олег Болякин.
Майкл Маклауд является одним из фигурантов секс-скандала с участием игроков молодежной сборной Канады 2018 года. Этим летом в КХЛ перебрался другой фигурант этого дела Диллон Дюбе, который подписал контракт с минским «Динамо».
Маклауд был выбран «Нью-Джерси» под общим 12-м номером на драфте НХЛ 2016 года. Он провел в НХЛ шесть сезонов, сыграв в общей сложности 287 матчей, в которых набрал 85 (29+56) очков.
В 2018 голу Маклауд в составе сборной Канады выиграл молодежный чемпионат мира.