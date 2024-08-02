«Барыс» подписал хоккеиста, обвиненного в изнасиловании

«Мы рады закрыть дефицитную позицию игроком такого уровня. Маклауд на протяжении последних четырех сезонов вполне успешно играл за “Нью-Джерси”, принося пользу на обеих сторонах площадки, причем он был в числе лидеров НХЛ по выигранным вбрасываниям.



Предвосхищая вопросы о разбирательстве с его участием в Канаде хотелось бы сказать, что Майкл не признал вину и будет отстаивать свои интересы в суде. В дальнейшем мы бы хотели воздержаться от комментариев.



Сейчас, в первую очередь, мы рассматриваем Маклауда как первого центра, который способен стать не только лидером “Барыса”, но и одним из самых узнаваемых игроков всей КХЛ», — сказал генеральный менеджер «‎Барыса» Олег Болякин.