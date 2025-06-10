Стали известны составы на «Матч года» с участием звезд НХЛ и КХЛ

«Матч года» пройдет во второй раз. Первый подобный поединок, который состоялся 20 июля 2024 года, завершился ничейным результатом — 8:8. На матче было собрано 10 млн рублей, которые были направлены на реабилитацию и поддержку детей и взрослых с ДЦП и другими двигательными нарушениями, а также на другие благотворительные инициативы.