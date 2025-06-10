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Стали известны составы на «Матч года» с участием звезд НХЛ и КХЛ

Объявлены предварительные составы на благотворительный «Матч года» между российскими звездами НХЛ и КХЛ.

Алексей Полищук
Автор Спорт Mail
Источник: БЕЛТА

Матч пройдет 13 июля в Москве на на «ЦСКА-Арене». Ожидается участие 21 российского хоккеиста из НХЛ.

Команда Запада (НХЛ): Александр Овечкин («Вашингтон»), Артемий Панарин, Игорь Шестеркин (оба — «Рейнджерс»), Дмитрий Орлов, Александр Никишин, Андрей Свечников (все — «Каролина»), Илья Любушкин («Даллас»), Андрей Василевский («Тампа-Бэй»), Михаил Сергачев («Юта»), Кирилл Капризов («Миннесота»), Илья Ковальчук, Василий Подколзин («Эдмонтон»), Александр Романов («Айлендерс»), Матвей Мичков («Филадельфия»), Владислав Гавриков, Андрей Кузьменко (оба — «Лос-Анджелес»), Павел Бучневич («Сент-Луис»), Кирилл Марченко, Дмитрий Воронков (оба — «Коламбус»), Артем Зуб («Оттава»), Дмитрий Куликов, Сергей Бобровский (оба — «Флорида»).

Команда Востока (КХЛ): Александр Радулов («Локомотив»), Вадим Шипачёв («Динамо» Минск), Никита Нестеров (ЦСКА), Максим Дорожко («Витязь»), Артем Галимов, Никита Лямкин, Дмитрий Яшкин (все — «Ак Барс»), Владимир Ткачев, Семен Чистяков, Дамир Шарипзянов (все — «Авангард»), Виталий Кравцов («Трактор»), Александр Волков, Николай Голдобин, Андрей Миронов, Павел Порядин (все — «Спартак»), Егор Яковлев, Илья Набоков (оба — «Металлург»), Богдан Конюшков («Торпедо»).

Организаторы «Матча года» отмечают, что составы являются предварительными и в них могут быть внесены изменения.

«Матч года» пройдет во второй раз. Первый подобный поединок, который состоялся 20 июля 2024 года, завершился ничейным результатом — 8:8. На матче было собрано 10 млн рублей, которые были направлены на реабилитацию и поддержку детей и взрослых с ДЦП и другими двигательными нарушениями, а также на другие благотворительные инициативы.