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Обладатель Кубка Гагарина 2019 перешел в московское «Динамо»

Защитник Артем Блажиевский подписал двухлетний контракт с бело-голубыми. Ранее он покинул омский «Авангард».

Источник: РИА "Новости"

Защитник Артем Блажиевский заключил соглашение с московским «Динамо», выступающим в Фонбет — Континентальной хоккейной лиге (КХЛ). Как сообщает пресс-служба столичного клуба, договор рассчитан на два сезона.

Ранее контракт с хоккеистом был расторгнут омским «Авангардом». Блажиевскому 32 года, он выступал за омичей с 2025 года.

В регулярном чемпионате КХЛ сезона-2025/26 игрок принял участие в 61 матче, записав на свой счет 16 очков (5 заброшенных шайб и 11 голевых передач). В розыгрыше Кубка Гагарина защитник провел 17 игр, в которых отдал две результативные передачи.

В ходе карьеры в КХЛ Блажиевский также играл за нижегородское «Торпедо», челябинский «Трактор» и московский ЦСКА. В составе армейского клуба в 2019 году он завоевал Кубок Гагарина.