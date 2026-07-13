Стала известна команда Овечкина в «Матче года»

Александр Овечкин выступит за команду Михаила Сергачева в «Матче года» — благотворительной игре с участием игроков НХЛ и КХЛ, которая пройдет в Санкт-Петербурге 25 июля. Об этом сообщается в телеграм-канале мероприятия.
Всего в матче примут участие почти 50 хоккеистов, капитанами будут Артемий Панарин из «Лос-Анджелес Кингз» и защитник «Юты Маммот» Сергачев. Участников мероприятия объявили 17 июня — среди них Евгений Малкин, Сергей Бобровский, Игорь Шестеркин, Матвей Мичков, Андрей Свечников и другие. Составы команд определены в процессе жеребьевки.
С Овечкиным в одной команде сыграют Иван Проворов, Кирилл Марченко и Илья Сорокин. В команду Панарина попали Малкин, Шестеркин, Вадим Шипачев, Валерий Ничушкин и другие, пишет «Чемпионат».
Овечкин в начале июля продлил контракт с «Вашингтон Кэпиталз» еще на сезон, за который сможет заработать до 9 миллионов долларов. 40-летнему форварду осталось 10 шайб до повторения рекорда Уэйна Гретцки по голам в НХЛ за карьеру с учетом плей-офф (1016).
«Матч года» пройдет в третий раз. В 2024 и 2025 годах игра проходила в Москве, собранные средства (10 и 30 миллионов рублей соответственно) были направлены на благотворительность.