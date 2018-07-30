Лучич о жалобах Дерозана: Тебе платят 30 млн в год. Хватит уже ныть
Игрок «Эдмонтона» Милан Лучич прокомментировал громкий обмен в НБА, когда лидера «Торонто Рэпторс» Демара Дерозана обменяли в «Сан-Антонио» на Кавая Ленарда.
Игрок «Эдмонтона» Милан Лучич прокомментировал громкий обмен в НБА, когда лидера «Торонто Рэпторс» Демара Дерозана обменяли в «Сан-Антонио» на Кавая Ленарда.
Дерозан не раз после обмена говорил, что недоволен этим, потому что в «Торонто» ему обещали, что не будут его менять.
«Он жалуется, что его обменяли на Кавая Ленарда — игрока, который входит в топ-5 в НБА.
Когда я слышу, как Демар говорит о проявленном к нему неуважении и все такое… Тебя
Тебя будет тренировать баскетбольный Билл Беличик — Грегг Попович. И ты еще говоришь о неуважении? Чувак, тебе платят 30 млн в год, ты живешь в
Тебя никому не жалко, хватит уже ныть», — заявил Лучич в подкасте Spittin' Chiclets.