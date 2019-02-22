Киллорн заступился за Кучерова. Никиту всю игру доставал Ристолайнен

Источник: AP 2019

В овертайме матча «Тампа-Бэй» — «Баффало» возникла стычка у ворот «Сэйбрс». Лидера «Лайтнинг» Никиту Кучерова толкнул на лед Расмус Ристолайнен, и на помощь российскому форварду пришел одноклубник Алекс Киллорн.

Вообще конфликт между Кучеровым и Ристолайненом начался еще раньше. В третьем периоде финн грубо припечатал игрока «Тампы» к борту. Никита поднялся не сразу, но матч продолжил.

В овертайме Ристолайнен снова толкнул Кучерова, и тут уже сам Никита не вытерпел.

В итоге победа осталась за Кучеровым и его командой. Никита не только набрал 100-е очко в сезоне, но реализовал решающий буллит в послематчевой серии.