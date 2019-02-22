Текущие события
Хоккей. КХЛ
1-й период
Куньлунь1
Барыс1
Хоккей. КХЛ
17:00
Металлург Мг
Ак Барс
Хоккей. КХЛ
17:00
Трактор
СКА
Хоккей. КХЛ
12:00
Адмирал1
Амур0
Хоккей. КХЛ
19:00
Северсталь
Спартак
Хоккей. КХЛ
19:30
Авангард
Сибирь
Хоккей. КХЛ
19:30
Витязь
Автомобилист
Хоккей. КХЛ
19:30
ХК Динамо
Торпедо НН
Хоккей. КХЛ
19:30
Сочи
Слован
Хоккей. КХЛ
19:30
ЦСКА
Динамо Р
Хоккей. КХЛ
19:30
Йокерит
Динамо Мн
Хоккей. НХЛ
06:00
Ванкувер КэнаксОТ2
Аризона Койотс3
Хоккей. НХЛ
05:00
Эдмонтон ОйлерзОТ4
Нью-Йорк Айлендерс3
Хоккей. НХЛ
04:30
Даллас Старз5
Сент-Луис Блюз2
Хоккей. НХЛ
04:00
Нэшвилл Предаторз2
Лос-Анджелес Кингз1
Хоккей. НХЛ
03:30
Монреаль Канадиенс5
Филадельфия Флайерз1
Хоккей. НХЛ
03:30
Тампа-Бэй ЛайтнингБ2
Баффало Сэйбрз1
Хоккей. НХЛ
03:00
Торонто Мэйпл Ливз2
Вашингтон Кэпиталз3
Хоккей. НХЛ
03:00
Флорида Пантерз3
Каролина Харрикейнз4
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Джерси Дэвилз4
Оттава Сенаторз0
Хоккей. НХЛ
03:00
Нью-Йорк Рейнджерс1
Миннесота Уайлд4
Хоккей. НХЛ
03:00
Питтсбург Пингвинз0
Сан-Хосе Шаркс4
Все события
Фоторепортажи
14Легенды лыжных гонок, о которых помнят ваши родители
10Лучшие кадры первых матчей плей-офф ЛЧ
14:22 (мск), источник: Sportmail.ru

Киллорн заступился за Кучерова. Никиту всю игру доставал Ристолайнен

Такое терпеть нельзя.

Наверх
Источник: AP 2019

В овертайме матча «Тампа-Бэй» — «Баффало» возникла стычка у ворот «Сэйбрс». Лидера «Лайтнинг» Никиту Кучерова толкнул на лед Расмус Ристолайнен, и на помощь российскому форварду пришел одноклубник Алекс Киллорн.

Вообще конфликт между Кучеровым и Ристолайненом начался еще раньше. В третьем периоде финн грубо припечатал игрока «Тампы» к борту. Никита поднялся не сразу, но матч продолжил.

Во время загрузки произошла ошибка.

В овертайме Ристолайнен снова толкнул Кучерова, и тут уже сам Никита не вытерпел.

Во время загрузки произошла ошибка.

В итоге победа осталась за Кучеровым и его командой. Никита не только набрал 100-е очко в сезоне, но реализовал решающий буллит в послематчевой серии.

Алексей Иванов

Тампа-Бэй Лайтнинг
2:1Б
0:1, 1:0, 0:0, 0:0
Баффало Сэйбрз
Хоккей, НХЛ, Неделя 2222.02.2019, 03:30 (МСК UTC+3)Amalie Arena
Главные тренеры
Джон КуперФил Хаусли
Вратари
Андрей ВасилевскийКартер Хаттон
1-й период
11:26Джей.Ти. Миллер
11:26Джей.Ти. Миллер
18:13Расмус Далин(Зак Богосян, Джек Айкел)
2-й период
31:10Никита Кучеров(Тайлер Джонсон)
32:13Юхан Ларссон
3-й период
43:58Зак Богосян
46:55Эрик Чернак
48:46Расмус Ристолайнен
53:43Брэйден Пойнт
53:43Брэйден Пойнт
53:43Джефф Скиннер
Овертайм
63:34Никита Кучеров
63:34Расмус Ристолайнен
Серия послематчевых буллитов
победный бросок: Стивен Стэмкос(Тампа-Бэй Лайтнинг)
Лучшие игроки матча
Никита Кучеров (Тампа-Бэй Лайтнинг), Андрей Василевский (Тампа-Бэй Лайтнинг), Картер Хаттон (Баффало Сэйбрз)
Статистика
12Штрафное время10
0Игра в большинстве0
0Голы в большинстве0
0Голы в меньшинстве0
Обозначения
  • Удаление на 2 минуты
  • Удаление на 4 минуты
  • Удаление на 5 минут
  • Удаление на 10 минут
  • Удаление на 20 минут
  • Гол в пустые ворота
  • Гол
  • Гол в большинстве
  • Гол в меньшинстве
  • Автогол
  • Буллит
  • Нереализованный буллит
Тампа-Бэй Лайтнинг
НовостиМатчиСоставСтатистика
НХЛ
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
«Зенит» и «Краснодар» узнают своих соперников по 1/8 финала ЛЕ
Занял 191-е место в списке Forbes. Важное о новом президенте РФС
ФИФА запретила «Челси» регистрировать новых игроков до 2020 года
Кого подпишет ЦСКА? Главные интриги трансферного дедлайна в РПЛ
Объявлен состав сборной России по биатлону на ЧМ в Швеции
Виктория Лопырева: лицо российского футбола (фото)
Медведева чисто провела тренировку на КР, Туктамышева ошиблась
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь