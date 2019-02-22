Киллорн заступился за Кучерова. Никиту всю игру доставал Ристолайнен
Такое терпеть нельзя.
Такое терпеть нельзя.
В овертайме матча «Тампа-Бэй» — «Баффало» возникла стычка у ворот «Сэйбрс». Лидера «Лайтнинг» Никиту Кучерова толкнул на лед Расмус Ристолайнен, и на помощь российскому форварду пришел одноклубник Алекс Киллорн.
Вообще конфликт между Кучеровым и Ристолайненом начался еще раньше. В третьем периоде финн грубо припечатал игрока «Тампы» к борту. Никита поднялся не сразу, но матч продолжил.
В овертайме Ристолайнен снова толкнул Кучерова, и тут уже сам Никита не вытерпел.
В итоге победа осталась за Кучеровым и его командой. Никита не только набрал 100-е очко в сезоне, но реализовал решающий буллит в послематчевой серии.
Алексей Иванов
|Джон Купер
|Фил Хаусли
|Андрей Василевский
|Картер Хаттон
|11:26
|Джей.Ти. Миллер
|11:26
|Джей.Ти. Миллер
|18:13
|Расмус Далин(Зак Богосян, Джек Айкел)
|31:10
|Никита Кучеров(Тайлер Джонсон)
|32:13
|Юхан Ларссон
|43:58
|Зак Богосян
|46:55
|Эрик Чернак
|48:46
|Расмус Ристолайнен
|53:43
|Брэйден Пойнт
|53:43
|Брэйден Пойнт
|53:43
|Джефф Скиннер
|63:34
|Никита Кучеров
|63:34
|Расмус Ристолайнен
|победный бросок: Стивен Стэмкос(Тампа-Бэй Лайтнинг)
Никита Кучеров (Тампа-Бэй Лайтнинг), Андрей Василевский (Тампа-Бэй Лайтнинг), Картер Хаттон (Баффало Сэйбрз)
|12
|Штрафное время
|10
|0
|Игра в большинстве
|0
|0
|Голы в большинстве
|0
|0
|Голы в меньшинстве
|0