«Побольше позитива, не пугайте детей». Панарин обратился к хоккейным родителям

Форвард «Коламбуса» Артемий Панарин высказался о воспитании юных хоккеистов и поведении их родителей на тренировках и матчах. «Всем привет. Тема разговора — хоккейные родители. Много слышу от своих друзей, товарищей и людей, у кого есть дети-хоккеисты… Много рассказывают, как родители маленьких спортсменов сходят с ума на играх, на тренировках. Начинают орать с трибун, что-то подсказывать, хотя никакого отношения к хоккею не имеют, сами не спортсмены, никогда не играли. Начинают мешать тренерам работать. Поэтому хотелось бы сказать свое мнение. Считаю, детям нужно давать немножко свободы. Не нужно готовить их к какой-то войне. Они должны получать удовольствие от жизни, наслаждаться детством. Если человеку дано и в нем проснется желание, то он сам всего добьется. Не нужно насильно заставлять ребенка делать то, что он, может и не хочет. Тем более когда вы начинаете кричать на стадионе. Это только мешает и зашугивает ребенка. Поэтому тренерам надо, наверное, закрывать свои тренировки.

Дети должны получать удовольствие, это игра, а не война какая-то. Этим давлением… Даже у меня, когда я чего-то добился, если честно, давление с каждым годом, с каждым контрактом увеличивается. От давления один негатив, удовольствия мало получаешь. А дети еще и бесплатно играют, так что не стоит этого делать.



Второй момент — многие родители, не добившись сами какого-то результата в жизни, начинают использовать детей как инвестицию, делать из них роботов и потом требовать с них. Они отдают детей в хоккей с прицелом, что он выбьется куда-то и меня с собой заберет, будет помогать. Помочь — он сам поможет, не нужно просто его использовать как свою инвестицию. У него своя жизнь, у вас — своя. Если хорошо воспитывать человека и быть нормальным родителем, он сам поможет вам.



Так что всем привет. Позитива побольше на тренировках, не визжите, как резаные, пожалуйста, не пугайте детей. Всем удачи", — сказал Панарин.



Алексей Иванов