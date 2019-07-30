У Овечкина появилась своя каша (фото)

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин появится на упаковках с овсянкой. Каша под названием Ovi O’s будет продаваться в американской сети супермаркетов Giant Food этой осенью.

Овсянка от Ови будет со вкусом меда и миндаля.



Образ Овечкина часто используется в рекламных кампаниях. Российский хоккеист по данным журнала Forbes зарабатывает 3,5 млн долларов в год за счет рекламы. Зарплата Овечкина в «Вашингтоне» составляет 9 млн долларов до уплаты налогов.



В прошлом сезоне форвард забил 51 гол в 81 матче, став лучшим снайпером НХЛ.



Алексей Иванов