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16:29 (мск), источник: Sportmail.ru

У Овечкина появилась своя каша (фото)

Будет продаваться в США.

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Источник: РИА "Новости"

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин появится на упаковках с овсянкой. Каша под названием Ovi O’s будет продаваться в американской сети супермаркетов Giant Food этой осенью.

Во время загрузки произошла ошибка.

Овсянка от Ови будет со вкусом меда и миндаля.

Образ Овечкина часто используется в рекламных кампаниях. Российский хоккеист по данным журнала Forbes зарабатывает 3,5 млн долларов в год за счет рекламы. Зарплата Овечкина в «Вашингтоне» составляет 9 млн долларов до уплаты налогов.

В прошлом сезоне форвард забил 51 гол в 81 матче, став лучшим снайпером НХЛ.

Алексей Иванов

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