Сын Овечкина поздравил отца с днем рождения (фото)

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин вчера отметил свое 34-летие. Поздравить отца на арену «Кэпиталс» приехал его сын Сергей.



«С днем рождения! Самое главное — здоровья тебе, оставайся таким же добрым, чутким, искренним, отзывчивым и целеустремленным! Будь счастлив, родной! Мы тебя любим и всегда будем рядом», — подписала пост в инстаграме жена Овечкина Анастасия.