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16:15 (мск), источник: Sportmail.ru

Сын Овечкина поздравил отца с днем рождения (фото)

Милота дня.

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Источник: AP 2019

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин вчера отметил свое 34-летие. Поздравить отца на арену «Кэпиталс» приехал его сын Сергей.

«С днем рождения! Самое главное — здоровья тебе, оставайся таким же добрым, чутким, искренним, отзывчивым и целеустремленным! Будь счастлив, родной! Мы тебя любим и всегда будем рядом», — подписала пост в инстаграме жена Овечкина Анастасия.

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За 14 сезонов в НХЛ Овечкин забил 658 голов. До рекорда легендарного Уэйна Гретцки российскому снайперу осталось 236 шайб.

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В прошлом сезоне Овечкин стал лучшим снайпером в регулярном сезоне НХЛ, но не прошел с «Кэпиталс» дальше первого раунда плей-офф.

Алексей Иванов

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