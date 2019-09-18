Сын Овечкина поздравил отца с днем рождения (фото)
Милота дня.
Милота дня.
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин вчера отметил свое 34-летие. Поздравить отца на арену «Кэпиталс» приехал его сын Сергей.
«С днем рождения! Самое главное — здоровья тебе, оставайся таким же добрым, чутким, искренним, отзывчивым и целеустремленным! Будь счастлив, родной! Мы тебя любим и всегда будем рядом», — подписала пост в инстаграме жена Овечкина Анастасия.
За 14 сезонов в НХЛ Овечкин забил 658 голов. До рекорда легендарного Уэйна Гретцки российскому снайперу осталось 236 шайб.
В прошлом сезоне Овечкин стал лучшим снайпером в регулярном сезоне НХЛ, но не прошел с «Кэпиталс» дальше первого раунда
Алексей Иванов