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17:53 (мск), источник: Sportmail.ru

Панарин представил боксера Головкина как нового тафгая «Рейнджерс» (фото)

Встретились в Нью-Йорке.

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Источник: AP 2019

Российский хоккеист Артемий Панарин и казахстанский боксер Геннадий Головкин обменялись подарками. Новичок «Рейнджерс» подарил экс-чемпиону мира клубный свитер, а взамен получил перчатки с автографом.
«Новый тафгай «Рейнджерс», — подписал Панарин совместное фото в инстаграме.

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Головкин 6 октября проведет в Нью-Йорке бой с украинцем Сергеем Деревянченко за титулы IBF и IBO в среднем весе.

«Рейнджерс» проведут свой первый матч в сезоне на Madison Square Garden 4 октября (в 02.00 по московскому времени) — против «Виннипега».

Напомним, что Панарин этим летом брал уроки бокса. Хоккеист занимался в Санкт-Петербурге с мастером спорта Анаром Халиловым.

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Алексей Иванов

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