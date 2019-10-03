Панарин представил боксера Головкина как нового тафгая «Рейнджерс» (фото)

Российский хоккеист Артемий Панарин и казахстанский боксер Геннадий Головкин обменялись подарками. Новичок «Рейнджерс» подарил экс-чемпиону мира клубный свитер, а взамен получил перчатки с автографом. «Новый тафгай «Рейнджерс», — подписал Панарин совместное фото в инстаграме.

Головкин 6 октября проведет в Нью-Йорке бой с украинцем Сергеем Деревянченко за титулы IBF и IBO в среднем весе.



«Рейнджерс» проведут свой первый матч в сезоне на Madison Square Garden 4 октября (в 02.00 по московскому времени) — против «Виннипега».



Напомним, что Панарин этим летом брал уроки бокса. Хоккеист занимался в Санкт-Петербурге с мастером спорта Анаром Халиловым.