Панарин представил боксера Головкина как нового тафгая «Рейнджерс» (фото)
Встретились в
Встретились в
Российский хоккеист Артемий Панарин и казахстанский боксер Геннадий Головкин обменялись подарками. Новичок «Рейнджерс» подарил
«Новый тафгай «Рейнджерс», — подписал Панарин совместное фото в инстаграме.
Головкин 6 октября проведет в
«Рейнджерс» проведут свой первый матч в сезоне на Madison Square Garden 4 октября (в 02.00 по московскому времени) — против «Виннипега».
Напомним, что Панарин этим летом брал уроки бокса. Хоккеист занимался в
Алексей Иванов