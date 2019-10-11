Российский хоккеист забил первый гол в НХЛ после ошибки вратаря (видео)
Это было легко.
Это было легко.
Новичок «Оттавы» Виталий Абрамов отличился в игре против «Сент-Луис», забив первый гол в НХЛ. Российский форвард открыл счет в матче, отправив шайбу в пустые ворота после ошибки голкипера «Блюз» Джейка Аллена.
Голом в этом матче отметился также одноклубник Абрамова — Артем Анисимов. Шайбы россиян не помогли «Оттаве» — канадская команда уступила чемпиону НХЛ 4:6.
Для Абрамова это был второй матч в НХЛ. Российский форвард недавно вернулся в строй после сотрясения мозга.
Алексей Иванов