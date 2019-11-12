В Канаде уволили хоккейного эксперта за слова о мигрантах (видео)
Скандал, о котором говорит вся страна.
Скандал, о котором говорит вся страна.
В субботу известный хоккейный эксперт Дон Черри в своей передаче «Уголок тренера» обратился к жителям Канады, недавно приехавшим в эту страну. 85-летний ведущий упрекнул мигрантов в неуважении к истории страны в прямом эфире телеканала Sportsnet.
11 ноября в Канаде является Днем памяти павших в Первой мировой войне, в этот день существует традиция носить цветок мака как символ пролитой крови.
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Слова Черри вызвали возмущение среди аудитории Sportsnet и пользователей соцсетей. В понедельник эксперт был уволен. Он выходил в эфир с «Уголком тренера» с 1982 года.
Глава канала Барт Ябсли и соведущий Рон Маклин принесли извинения за слова Дона Черри. Сам эксперт сообщил, что сказал то, что хотел сказать и приносить извинений не будет.
Слова Черри осудили также НХЛ, Федерация хоккея Канады и спонсор «Уголка тренера» компания Budweiser.
Алексей Иванов