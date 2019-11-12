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16:05 (мск), источник: Sportmail.ru

В Канаде уволили хоккейного эксперта за слова о мигрантах (видео)

Скандал, о котором говорит вся страна.

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Источник: AP 2019

В субботу известный хоккейный эксперт Дон Черри в своей передаче «Уголок тренера» обратился к жителям Канады, недавно приехавшим в эту страну. 85-летний ведущий упрекнул мигрантов в неуважении к истории страны в прямом эфире телеканала Sportsnet.

11 ноября в Канаде является Днем памяти павших в Первой мировой войне, в этот день существует традиция носить цветок мака как символ пролитой крови.

«Я как-то общался с бывшим военным. Говорю, больше не буду носить мак, какой в этом смысл? Я живу в Миссисоге, там мало кто носит маки, в даунтауне Торонто вообще никого с маками не увидишь. И когда приезжаешь в маленькие города — правила есть правила. Вы, люди, откуда бы вы ни приехали, вам нравится, как мы тут живем. По крайней мере, вы могли бы отдать два доллара за мак. Эти солдаты заплатили самую большую цену за жизнь, которой вы наслаждаетесь в Канаде. Поэтому я все-таки буду носить мак в знак поддержки хороших канадцев, которые делают так же», — заявил Черри.

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Слова Черри вызвали возмущение среди аудитории Sportsnet и пользователей соцсетей. В понедельник эксперт был уволен. Он выходил в эфир с «Уголком тренера» с 1982 года.

Глава канала Барт Ябсли и соведущий Рон Маклин принесли извинения за слова Дона Черри. Сам эксперт сообщил, что сказал то, что хотел сказать и приносить извинений не будет.

Слова Черри осудили также НХЛ, Федерация хоккея Канады и спонсор «Уголка тренера» компания Budweiser.

Алексей Иванов

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