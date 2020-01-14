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17:33 (мск), источник: Sportmail.ru

Игрок НХЛ насмешил болельщиков, проехав мимо шайбы в серии буллитов (видео)

Лучший момент дня.

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Источник: AP 2020

Форвард «Бостона» Брэд Маршанд стал самым обсуждаемым игроком дня. Канадский хоккеист в серии буллитов промахнулся мимо шайбы в центре площадки, и права перебить у него было. Так «Брюинс» проиграли «Филадельфии».

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Маршанд коснулся шайбы и чуть сдвинул ее с места, этого хватило, чтобы засчитали эту попытку как неудачно исполненный буллит.

«Просто не повезло, я не попал по шайбе. Но не буду слишком долго думать об этом», — сказал после игры Маршанд.

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31-летний нападающий отметился в этом матче одной голевой передачей. Маршанд входит в топ-6 самых результативных игроков в этом сезоне, на его счету 63 очка в 47 играх.

«Бостон» уступил, хотя вел по ходу встречи 5:2. «Филадельфии» эта победа позволила подняться в зону плей-офф на Востоке.

Над попыткой Маршанда в серии буллитов много шутили хоккейные болельщики в интернете, а маскот «Филадельфии» Гритти отреагировал так, намекая на любимые способы Маршанда провоцировать соперников.

«Чуть-чуть лизнул шайбу».

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Алексей Иванов

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