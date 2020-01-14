Игрок НХЛ насмешил болельщиков, проехав мимо шайбы в серии буллитов (видео)
Лучший момент дня.
Лучший момент дня.
Форвард «Бостона» Брэд Маршанд стал самым обсуждаемым игроком дня. Канадский хоккеист в серии буллитов промахнулся мимо шайбы в центре площадки, и права перебить у него было. Так «Брюинс» проиграли «Филадельфии».
Маршанд коснулся шайбы и чуть сдвинул ее с места, этого хватило, чтобы засчитали эту попытку как неудачно исполненный буллит.
«Просто не повезло, я не попал по шайбе. Но не буду слишком долго думать об этом», — сказал после игры Маршанд.
31-летний нападающий отметился в этом матче одной голевой передачей. Маршанд входит в топ-6 самых результативных игроков в этом сезоне, на его счету 63 очка в 47 играх.
«Бостон» уступил, хотя вел по ходу встречи 5:2. «Филадельфии» эта победа позволила подняться в зону
Над попыткой Маршанда в серии буллитов много шутили хоккейные болельщики в интернете, а маскот «Филадельфии» Гритти отреагировал так, намекая на любимые способы Маршанда провоцировать соперников.
«Чуть-чуть лизнул шайбу».
Алексей Иванов