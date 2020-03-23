Ковальчук показал, как тренируется дома с женой (видео)

Российский форвард «Вашингтона» Илья Ковальчук призвал всех заниматься физкультурой дома и снимать об этом видео. Сам хоккеист показал, как тренируется дома с женой Николь.



«Занимайтесь дома спортом, несмотря на карантин. Всем здоровья и удачи», — сказал Ковальчук перед тем, как приступить к упражнениям.