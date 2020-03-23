Текущие события
Хоккей. НХЛ
12.03
Чикаго Блэкхокс
Сан-Хосе Шаркс
62
Хоккей. НХЛ
12.03
Эдмонтон Ойлерз
Виннипег Джетс
24
Хоккей. НХЛ
12.03
Колорадо Эвеланш
Нью-Йорк Рейнджерс
ОТ
32
Хоккей. НХЛ
12.03
Анахайм Дакс
Сент-Луис Блюз
24
Хоккей. НХЛ
12.03
Лос-Анджелес Кингз
Оттава Сенаторз
32
Хоккей. КХЛ
12.03
Спартак
ХК Динамо
ОТ
23
Все события
Фоторепортажи
23Первая победа Слуцкого в «Рубине»
18«Реал» выиграл класико
18:33 (мск), источник: Sportmail.ru

Ковальчук показал, как тренируется дома с женой (видео)

Полезный пример.

Наверх
Источник: AP 2020

Российский форвард «Вашингтона» Илья Ковальчук призвал всех заниматься физкультурой дома и снимать об этом видео. Сам хоккеист показал, как тренируется дома с женой Николь.

«Занимайтесь дома спортом, несмотря на карантин. Всем здоровья и удачи», — сказал Ковальчук перед тем, как приступить к упражнениям.

Во время загрузки произошла ошибка.

НХЛ попросила игроков оставаться на домашнем карантине до 27 марта. После этого лига надеется, что клубам разрешат открыть тренировочные катки для неформальных тренировок, где можно будет заниматься небольшими группами.

Алексей Иванов

    Вашингтон Кэпиталз
    НовостиМатчиСоставСтатистика
    НХЛ
    КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
    Футбольные турниры в Испании перенесены на неопределенный срок
    Матч Лиги чемпионов назвали рассадником коронавируса
    Президент ФИФА раздумывает о новых реформах в футболе
    Экс-тренер «Эспаньола» скончался от коронавируса
    Российская пловчиха Ефимова показала тренировку в нижнем белье
    Игроки КХЛ, которых могут попросить отказаться от денег
    Споет ли Шнур об эпидемии? Новые ставки на коронавирус
    РедакцияРеклама
    МобильнаяИспользование материаловОбратная связь