Ковальчук показал, как тренируется дома с женой (видео)
Полезный пример.
Полезный пример.
Российский форвард «Вашингтона» Илья Ковальчук призвал всех заниматься физкультурой дома и снимать об этом видео. Сам хоккеист показал, как тренируется дома с женой Николь.
«Занимайтесь дома спортом, несмотря на карантин. Всем здоровья и удачи», — сказал Ковальчук перед тем, как приступить к упражнениям.
НХЛ попросила игроков оставаться на домашнем карантине до 27 марта. После этого лига надеется, что клубам разрешат открыть тренировочные катки для неформальных тренировок, где можно будет заниматься небольшими группами.
Алексей Иванов