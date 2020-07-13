Российский хоккеист представил себя в роли Гарри Поттера (видео)

Защитник «Тампа-Бэй» Михаил Сергачев выложил оригинальный ролик в своем инстаграме в честь возобновления сезона в НХЛ. Российский хоккеист снял шуточное видео, где представил себя в роли Гарри Поттера.

Сергачев проводит третий сезон в НХЛ. В этом регулярном чемпионате он уже побил свой снайперский рекорд, забросив 10 шайб в 70 играх.



«Тампа» является одним из главных фаворитов Кубка Стэнли. Вместе с «Вашингтоном», «Бостоном» и «Филадельфией» она сыграет в круговом турнире перед началом плей-офф. Старт этого турнира намечен на 2 августа.



Алексей Иванов