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17:21 (мск), источник: Sportmail.ru

Российский хоккеист представил себя в роли Гарри Поттера (видео)

Интересная идея.

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Источник: AP 2020

Защитник «Тампа-Бэй» Михаил Сергачев выложил оригинальный ролик в своем инстаграме в честь возобновления сезона в НХЛ. Российский хоккеист снял шуточное видео, где представил себя в роли Гарри Поттера.

Во время загрузки произошла ошибка.

Сергачев проводит третий сезон в НХЛ. В этом регулярном чемпионате он уже побил свой снайперский рекорд, забросив 10 шайб в 70 играх.

«Тампа» является одним из главных фаворитов Кубка Стэнли. Вместе с «Вашингтоном», «Бостоном» и «Филадельфией» она сыграет в круговом турнире перед началом плей-офф. Старт этого турнира намечен на 2 августа.

Алексей Иванов

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