Российский хоккеист представил себя в роли Гарри Поттера (видео)
Интересная идея.
Интересная идея.
Защитник «Тампа-Бэй» Михаил Сергачев выложил оригинальный ролик в своем инстаграме в честь возобновления сезона в НХЛ. Российский хоккеист снял шуточное видео, где представил себя в роли Гарри Поттера.
Сергачев проводит третий сезон в НХЛ. В этом регулярном чемпионате он уже побил свой снайперский рекорд, забросив 10 шайб в 70 играх.
«Тампа» является одним из главных фаворитов Кубка Стэнли. Вместе с «Вашингтоном», «Бостоном» и «Филадельфией» она сыграет в круговом турнире перед началом
Алексей Иванов