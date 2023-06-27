Россияне впервые за 12 лет остались без индивидуальных наград в НХЛ

Минувшей ночью в Нэшвилле состоялась церемония вручения индивидуальных наград. Всего были объявлены имена обладателей 13 наград, 10 из которых получили непосредственно хоккеисты.

Единственным российским номинантом стал вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин, претендовавший на «Везина Трофи» — награду лучшему вратарю сезона. Он занял второе место в голосовании генеральных менеджеров НХЛ, уступив шведскому вратарю «Бостон Брюинз» Линусу Улльмарку.

Таким образом, российские хоккеисты впервые с 2011 года остались без индивидуальных наград в НХЛ. За последние 11 сезонов неизменно хотя бы один представитель России выигрывал один из индивидуальных призов. Всего за этот период российские хоккеисты выиграли 22 награды, лидером по их числу (9) стал капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин.