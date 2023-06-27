Россияне впервые за 12 лет остались без индивидуальных наград в НХЛ
Российские хоккеисты впервые за 12 лет остались без индивидуальных наград по итогам сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает официальный сайт лиги.
Российские хоккеисты впервые за 12 лет остались без индивидуальных наград по итогам сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщает официальный сайт лиги.
Минувшей ночью в Нэшвилле состоялась церемония вручения индивидуальных наград. Всего были объявлены имена обладателей 13 наград, 10 из которых получили непосредственно хоккеисты.
Единственным российским номинантом стал вратарь «Нью-Йорк Айлендерс» Илья Сорокин, претендовавший на «Везина Трофи» — награду лучшему вратарю сезона. Он занял второе место в голосовании генеральных менеджеров НХЛ, уступив шведскому вратарю «Бостон Брюинз» Линусу Улльмарку.
Таким образом, российские хоккеисты впервые с 2011 года остались без индивидуальных наград в НХЛ. За последние 11 сезонов неизменно хотя бы один представитель России выигрывал один из индивидуальных призов. Всего за этот период российские хоккеисты выиграли 22 награды, лидером по их числу (9) стал капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин.
Сорокин провел в минувшем сезоне 62 матча, в которых одержал 31 победу, отразив 92,4% бросков по своим воротам при коэффициенте надежности 2,34. На счету Улльмарка 40 побед в 49 матчах и 93,8% отраженных бросков при коэффициенте надежности 1,89.